РЖД предлагает в 10 раз увеличить штрафы за непредъявление согласованных грузов

РЖД предлагает в 10 раз увеличить штрафы за непредъявление согласованных грузовМассовые отказы от перевозки свидетельствуют об эскалации кризиса в строительной и угольной отраслях
Потери в погрузке на сети «Российских железных дорог» (РЖД) из-за непредъявления грузов к перевозке по уже согласованным заявкам в январе – июне 2025 г. составили 127 млн т с учетом перезаявления части объемов. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора РЖД – начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. Речь идет о ситуации, когда грузоотправитель заказывает перевозку, но в итоге так и не отгружает товар на станцию РЖД.
В частности, грузоотправители в первом полугодии не отгрузили 35 млн т угля, 28 млн т нефтепродуктов и порядка 9 млн т черных металлов, уточнил Глазков.
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