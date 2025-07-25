РЖД предлагает в 10 раз увеличить штрафы за непредъявление согласованных грузов

Потери в погрузке на сети «Российских железных дорог» (РЖД) из-за непредъявления грузов к перевозке по уже согласованным заявкам в январе – июне 2025 г. составили 127 млн т с учетом перезаявления части объемов. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора РЖД – начальник центральной дирекции управления движением Михаил Глазков. Речь идет о ситуации, когда грузоотправитель заказывает перевозку, но в итоге так и не отгружает товар на станцию РЖД.