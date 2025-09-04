Китайские компании смогут финансировать российские агропромышленные проекты

Китайские игроки могли бы поучаствовать в проектах по производству аминокислот и готовой мясной продукции, а также по глубокой переработке сои, указано в презентации банка. Выпускаемые товары будут поставляться прежде всего на внутренний рынок, но часть пойдет на экспорт, объясняет Жачкина. При этом, как говорится в документе, с зарубежной компанией будут заключаться контракты с фиксированным минимальным объемом поставок (take or pay). Осенью 2025 г. РСХБ готовит деловую поездку в Китай вместе с представителями российского агробизнеса для знакомства с потенциальными партнерами, указала Жачкина.