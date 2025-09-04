Китайские компании смогут финансировать российские агропромышленные проекты

Китайские компании смогут финансировать российские агропромышленные проектыРСХБ придумал, как привлечь инвесторов из этой страны
РСХБ придумал, как привлечь средства китайских банков в российские проекты агропрома. Как рассказала на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) первый заместитель председателя правления банка Ирина Жачкина, для этого отечественный холдинг должен привлечь в качестве партнера крупную дистрибуторскую или перерабатывающую компанию из КНР. Они создают совместное предприятие, в котором китайский инвестор будет отвечать за привлечение финансирования со стороны местных банков или инвестфондов, а также за сбыт товаров, а российский – за создание продукта.
Иностранная группа таким образом может обеспечить 70% инвестиций в проект, следует из презентации РСХБ. В ней говорится, что схема предполагает также участие в этом СП так называемого технического партнера, который должен обеспечить поставки оборудования и технологий, а также отечественного банка как гаранта и организатора сделки. Таковым готов стать сам РСХБ, говорит Жачкина.
Китайские игроки могли бы поучаствовать в проектах по производству аминокислот и готовой мясной продукции, а также по глубокой переработке сои, указано в презентации банка. Выпускаемые товары будут поставляться прежде всего на внутренний рынок, но часть пойдет на экспорт, объясняет Жачкина. При этом, как говорится в документе, с зарубежной компанией будут заключаться контракты с фиксированным минимальным объемом поставок (take or pay). Осенью 2025 г. РСХБ готовит деловую поездку в Китай вместе с представителями российского агробизнеса для знакомства с потенциальными партнерами, указала Жачкина.
Российские производители агропродукции в целом положительно относятся к такой инициативе. Любые варианты по разработке альтернативных механизмов по привлечению инвестиций и технологических решений, в том числе зарубежных, заслуживают внимания, отмечает представитель ГАП «Ресурс». Продукция компании представлена на китайском рынке, поэтому там обещают следить за проработкой темы.
Агрохолдинг «Степь» заинтересован в расширении экспортных рынков своих товаров, говорит его гендиректор Андрей Недужко. По его словам, из-за высокой ключевой ставки финансирование проектов АПК сейчас является крайне дорогим, порой оно даже недоступно. В то же время себестоимость сельхозпроизводства также растет, говорит он. Высокой ключевой ставкой и большой долей заимствований в новых проектах объясняет запуск механизма и Жачкина.
В 2024 г. Россия экспортировала в Китай сельхозпродукцию на $6,4 млрд, а по итогам 2025 г. этот объем может превысить $7 млрд, говорил в июле 2025 г. руководитель подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. По его словам, основу поставок составили рыба, морепродукты, зерновые, масличные, мясо, готовая продукция.
Последние годы зарубежные агропромышленные предприятия неохотно инвестируют в новые проекты, отмечает управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк. По его словам, они опасаются санкций, в том числе вторичных, кроме того, сказывается и общая нестабильность рынка. Партнерство же с китайскими компаниями выгодно обеим сторонам, считает эксперт. По его словам, Китай прежде всего заинтересован в импорте произведенной в России продукции, а для российских предприятий очень важно смягчить условия сертификации товаров для экспорта.
Но китайские холдинги могут быть заинтересованы в инвестициях в те регионы, которые выгодны им логистически – прежде всего в Дальний Восток, а это ограничивает возможности для партнерства, предупреждает Березнюк. Он также подчеркивает, что предприятиям также предстоит договориться о том, какой именно объем производимой продукции совместная компания будет направлять на экспорт.