ВЭФ в цифрах и графиках: как изменился форум во Владивостоке за десятилетие

ВЭФ в цифрах и графиках: как изменился форум во Владивостоке за десятилетиеОн не уступает по сумме соглашений ПМЭФ
С 3 по 6 сентября во Владивостоке в десятый раз проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Главная тема этого года – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». О том, как менялось деловое мероприятие на острове Русский и насколько его показатели отличаются от Петербургского экономического форума (ПМЭФ), – в материале «Ведомостей».
Участники, страны и суммы соглашений
Восточный экономический форум был учрежден указом президента РФ Владимира Путина в мае 2015 г. и впервые проведен в начале сентября того же года во Владивостоке на острове Русский. Мероприятие направлено на содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатором ВЭФ с 2016 г. является фонд «Росконгресс».
Участниками первого форума в 2015 г. стали около 2500 человек из 32 стран. В последующие несколько лет число гостей росло, достигнув рекордных 8500 человек в 2019-м.
В 2020 г. мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. В 2021 г., когда мир еще не отошел от последствий коронавируса и связанных с ним ограничений, на ВЭФ побывали примерно 4000 гостей. В 2022-2024 гг. форум ежегодно посещали около 7000 человек. Для сравнения, в ПМЭФ-2024 участвовали порядка 21 800 человек.
Число стран, чьи делегации принимают участие в форуме, за десятилетие увеличилось втрое. В силу специфики ВЭФ наиболее представленными являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, в 2021 г. крупнейшими стали делегации Южной Кореи, Японии и Индии, а в 2024 г. – Китая, Малайзии и Мьянмы. Ожидается, что юбилейный форум посетят представители не менее 60 государств.
Хотя в Петербургском международном экономическом форуме принимает участие гораздо больше людей из большего числа стран, общая сумма заключенных в 2015-2024 гг. соглашений сопоставима: 29,3 трлн руб. на ПМЭФ и 28,4 трлн руб. – на ВЭФ (ПМЭФ в 2020 г. также не проводился из-за пандемии коронавируса).
При этом в 2015-2019 гг. на форуме во Владивостоке были подписаны соглашения, превышающую показатели мероприятия в Санкт-Петербурге. Всего на ВЭФ с 2015 г. было заключено не менее 2337 контрактов.
Высокопоставленные лица на ВЭФ
Участниками Восточного экономического форума на острове Русский неоднократно становились первые и высокопоставленные лица иностранных государств. В 2015 г. на ВЭФ побывал вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, а уже в следующем году среди гостей были премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе.
Японский премьер стал самым частым гостем ВЭФ среди зарубежных лидеров, ежегодно участвуя в нем с 2015 по 2019 г. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга приезжал на форум в 2017-2019 гг. В 2018 г. мероприятие в первый и пока последний раз посетил председатель КНР Си Цзиньпин, а в 2019 г. – премьер Индии Нарендра Моди. В 2021 г. на фоне сохраняющихся ковидных ограничений лично на ВЭФ присутствовал лишь Владимир Путин, а президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев и Ухнагийн Хурэлсух выступили по видеосвязи. В 2024 г. главным гостем на острове Русский был премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
Пленарные заседания Восточного экономического форума традиционно открывает российский президент. Начиная с 2022 г. продолжительность выступлений Путина на ВЭФ значительно короче, чем на ПМЭФ.
Впрочем, длительность выступлений главы государства на форуме во Владивостоке выросла с 25 минут в 2015 г. до 44 минут в 2024 г.
В 2024 г. президент говорил преимущественно об успехах и вызовах, связанных с развитием Дальнего Востока. Так, за десятилетие, отметил тогда Путин, было запущено более 3500 промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, открыто 1000 новых предприятий и создано более 140 000 рабочих мест, а динамика промпроизводства в регионе с 2013 г. превысила общероссийские на 25%. При этом некоторые населенные пункты и инвесторы сталкиваются с дефицитом электроэнергии, из-за чего, указывал президент, сдерживаются темпы строительства и производства. Для сохранения роста объема ежегодного строительства жилья Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам на уровне 2% годовых.