ВЭФ в цифрах и графиках: как изменился форум во Владивостоке за десятилетие

Японский премьер стал самым частым гостем ВЭФ среди зарубежных лидеров, ежегодно участвуя в нем с 2015 по 2019 г. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга приезжал на форум в 2017-2019 гг. В 2018 г. мероприятие в первый и пока последний раз посетил председатель КНР Си Цзиньпин, а в 2019 г. – премьер Индии Нарендра Моди. В 2021 г. на фоне сохраняющихся ковидных ограничений лично на ВЭФ присутствовал лишь Владимир Путин, а президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев и Ухнагийн Хурэлсух выступили по видеосвязи. В 2024 г. главным гостем на острове Русский был премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.