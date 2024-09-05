Главное из выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме

Владимир Путин прокомментировал также выборы в США, когда модератор напомнила слова президента о том, что России в качестве следующего американского президента был бы выгоднее Джо Байден. На вопрос, кого же теперь «поддерживает» Путин и кто его фаворит в американской предвыборной гонке, Путин пошутил: «Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [Камалу] Харрис. Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо». Он напомнил, что при президенте США Дональде Трампе против России было введено столько санкций, сколько не вводил ни один президент. «Поэтому если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода. В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору», – сказал президент.