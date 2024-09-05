Главное из выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме

Главное из выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форумеОн говорил о развитии Дальнего Востока, Курске, выборах в США и Павле Дурове
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Главной на ВЭФ в 2024 г. стала тема «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Кроме Путина, в пленарном заседании приняли участие заместитель председателя КНР Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. «Ведомости» собрали главные заявления президента.
О развитии Дальнего Востока
Президент сказал, что развитие Дальнего Востока определено как национальный приоритет на весь XXI век. По его словам, правильность этого решения подтвердили вызовы, с которыми столкнулась Россия, и «объективные тенденции» мировой экономики, поскольку основные деловые связи, торговые маршруты все больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг. Дальневосточные же регионы дают выход в эти регионы и позволяют преодолевать барьеры, которые «пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», сказал он. Он добавил, что от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит и будущее страны.
С 2013 г. была запущена новая стратегическая программа и система управления комплексного развития Дальнего Востока, и они показали свою эффективность, сказал Путин. За 10 лет в регионе были запущены более 3500 промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов, а темпы роста инвестиций оказались в три раза выше среднероссийских. Было открыто около 1000 новых предприятий и создано более 140 000 рабочих мест, а динамика промпроизводства в регионе с 2013 г. превысила общероссийские на 25%, отметил Путин. Правительство и Госдуму президент попросил ускорить работу над законопроектом для запуска международных территорий опережающего развития (ТОР), о которых было заявлено на ВЭФ в прошлом году. Создать международную ТОР планируется в Приморском крае, интерес проявляет Китай и Белоруссия, сказал Путин.
Об электроэнергии и инфраструктуре на Дальнем Востоке
Некоторые населенные пункты и инвесторы сталкиваются с дефицитом электроэнергии, из-за чего сдерживаются темпы строительства и производства. Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет. На сегодняшний день речь идет о 69 млрд кВт/ч в год, а к концу десятилетия прогнозируется рост до 96 млрд кВт/ч.
«Конечно, одним из ключевых вопросов для старта деловых инициатив в обрабатывающей промышленности, в жилищном строительстве и обновление транспортной сети, во всех сферах и отраслях является увеличение электроэнергии», – сказал Путин.
В связи с этим правительству поручено вместе с крупными энергокомпаниями подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Прежде всего, следует ввести в строй новые объекты генерации, к примеру, таких, как Нижне-Зейская ГЭС в Амурской области, отметил президент. Кроме того, Путин попросил кабмин рассмотреть вопрос о строительстве на Дальнем Востоке АЭС.
Глава государства подчеркнул, что план развития электроэнергетики должен в том числе учитывать укрепление транспортных, логистических возможностей региона. Важнейшим проектом Путин назвал расширение Восточного полигона железных дорог, рост провозной способности которого по итогам года прогнозируется до 180 млн т. В ближайшие восемь лет на нем планируется уложить 3100 км железнодорожного полотна.
Только за последние 10 лет на Транссибе и БАМе было построено более 2000 км путей, а модернизировано еще свыше 5000 км. Последний должен полностью стать не только двухпутным, но и электрифицированным, заявил глава государства.
Путин также напомнил о строительстве автотранспортного коридора из Санкт-Петербурга до Владивостока, протяженность которого составит более 10 000 км. Это необходимо не только для увеличения объемов грузоперевозок и повышения качества автомобильного сообщения, но и для развития внутреннего туризма.
О ставке по дальневосточной и арктической ипотекам
Льготная ипотека на Дальнем Востоке сыграла определяющую роль в контексте увеличения объемов строительства. За последние пять лет объем ежегодного строительства жилья вырос примерно вдвое, а по итогам года прогнозируется не менее 5,6 млн кв. м.
Сейчас дальневосточная ипотека со ставкой 2% доступна молодым семьям, участникам спецоперации, сотрудникам ОПК, а также учителям и врачам. Аналогичная ипотека действует и в арктических регионах. Обе программы продлены до 2030 г. напомнил Путин.
«Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю и здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно в 2% годовых», – заявил глава государства.
Кроме того, Путин поручил задним числом (с 1 июля) увеличить до 1 млн руб. выплату на погашение ипотеки для многодетных семьей во всех дальневосточных регионах с низкой рождаемостью. Сейчас право на такую выплату имеют семьи с тремя детьми только в Приморском крае.
О неожиданности для Минфина
На Дальнем Востоке создано много преференций, так что, когда появляются новые инициативы, Минфин начинает нервничать и возмущаться, рассказал Путин. Президент вспомнил разговор с российским диппредставительством в Харбине о мерах для привлечения китайских инвесторов на Дальний Восток, отметив, что ответ будет неожиданным для Минфина.
«Где-то занервничал один Антон Германович [Силуанов]», – пошутила модератор телеведущая Александра Суворова. «Нет-нет, они не нервные ребята, там у них все в порядке со здоровьем», – успокоил Путин.
В диппредставительстве президенту РФ рассказали, что китайские власти не сдерживают своих предпринимателей, но при этом создают в Харбине более выигрышные условия, нежели Россия на Дальнем Востоке.
«Нам, конечно, нужно еще внимательно заглянуть в те преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории, в том числе в приграничных областях, с тем чтобы заинтересовать бизнес из других стран, в том числе из дружественного Китая, чтоб он приходил и инвестировал. Надо проанализировать все то, что нами сделано с точки зрения создания тех привлекательных условий, и дополнить, может быть, некоторые инструменты какими-то новациями, с тем чтобы предпринимателям, бизнесу было интересно, чтобы они были заинтересованы приходить и здесь работать», – заявил Путин.
О дедолларизации
Россия не проводит дедолларизацию, это ей отказали в расчетах в долларах, обратил внимание Путин.
«Я думаю, что они [США] уже понимают, что они совершили ошибку, но не могут выйти из этой колеи, им неудобно признать, что они совершили ошибку. Не работают те инструменты, которые они применяют. Мы переходим на национальные валюты и все», – сказал президент.
По его словам, с партнерами по БРИКС Россия в 65% случаев использует национальные валюты.
Путин обратился к истории, напомнив, что после Второй мировой войны США провели «план Маршалла» и создали Бреттон-Вудскую систему, «удачно воспользовавшись результатами» конфликта. В результате появилась единая мировая валюта – доллар. Сейчас ситуация меняется: страны глобального Юга составляют более 50% мирового ВВП, указал Путин.
О Курске и переговорах с Украиной
Путин сказал, что нужно думать о жителях Курской области, вооруженным силам нужно сделать все, чтобы выбросить противника с территории региона, а остальным жителям страны помогать курянам. По его мнению, целью вторжения в Курскую область у Украины была «заставить нас нервничать» и остановить наступления России на Донбассе. «Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», – сказал он.
Вооруженные силы России стабилизировали ситуацию и начали вытеснять противника из региона, увеличилось число контрактников, при этом наступление на Донбассе продолжается, сказал Путин. Он подчеркнул, что Украина несет большие потери в живой силе и технике: «У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то либо иностранцы. Но, собственно говоря, они не думают просто, нет, я серьезно говорю, вы понимаете, такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать, я даже не понимаю». Также президент заявил, что «можно только себе представить, что будет [на вторжение в Курскую область], что будет со всей частью вот этой Европы».
Сказал президент и о переговорах с Украиной. Он вновь напомнил о том, что в марте 2022 г. в Стамбуле были завизированы договоренности, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Украину отказаться от них, «чтобы воевать до последнего украинца, чтобы добиться стратегического поражения России». По его словам, что если бы были соблюдены стамбульские договоренности, то «война бы давно закончилась». Россия никогда не отказывалась от переговоров именно на основе парафированных в Стамбуле договоренностей, подчеркнул он. Также президент сказал, что он с уважением относится к партнерам, которые заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, – Китаю, Бразилии, Индии.
О Павле Дурове
Путин сказал, что один раз встречался с создателем Telegram Павлом Дуровым – много лет назад в Кремле на встрече с бизнесом. На вопрос модератора Суворовой о том, встречался ли Путин с Дуровым в Баку в недавней поездке, Путин заявил, что он даже не знал, что Дуров был в Баку, и считал, что тот живет в Москве.
По словам президента, у России к нему не было претензий, но со стороны многих стран к Дурову претензии были, потому что они считают, что платформа используется людьми и структурами, которые могут наносить ущерб в сферах экономики и безопасности. «Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему вопросы. Но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать, арестовывать, сажать под домашний или другой арест, связанный с ограничениями свободы. Поэтому действия властей мне не очень понятны, потому что они носят избирательный характер, имеется в виду властей Франции»», – сказал Путин.
О выборах в США
Владимир Путин прокомментировал также выборы в США, когда модератор напомнила слова президента о том, что России в качестве следующего американского президента был бы выгоднее Джо Байден. На вопрос, кого же теперь «поддерживает» Путин и кто его фаворит в американской предвыборной гонке, Путин пошутил: «Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [Камалу] Харрис. Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо». Он напомнил, что при президенте США Дональде Трампе против России было введено столько санкций, сколько не вводил ни один президент. «Поэтому если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода. В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору», – сказал президент.
О транзите газа через Украину и «Северных потоках»
Президент заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину, контракт на который истекает в декабре 2024 г., и намерена исполнять обязательства по долгосрочным контрактам. Если же Украина откажется от транзита, то объемы поставок российского газа сократятся – хотя, возможно, будет задействован «Турецкий поток» или «Голубой поток», отметил он. Путин назвал «шизофренией и чушью» отказ Германии включить вторую рабочую ветку «Северного потока»: «Почему они этого не делают, я не знаю. Получать через Украину, через «Турецкий поток» могут, а по дну Балтийского моря не могут. Это шизофрения и чушь».
Россия же будет постепенно наращивать поставки газа в другие регионы мира, в частности, о поставках давно просит Иран, сказал он. «В чем проблема здесь: кто бы и как бы ни пытался закрыть нашу энергетику – это невозможно, потому что добыча находится на пределе в соответствии с потребностями мирового рынка. Это невозможно просто. Взяли завтра и все закрыли: газ, нефть наши – мировая экономика не выдержит такого закрытия. Просто цены вырастут до небес, а покупать все равно будут», – сказал Путин.
«Все хорошо никогда не бывает»
Экономика России развивается устойчиво. По итогам 2024 г. ожидается рост ВВП больше прошлогоднего, а в первом полугодии российская экономика увеличилась уже на 4,6%. В то же время в России наблюдается высокая инфляция: более 9% при целевом показателе 4%. Сейчас наблюдается тенденция к снижению. В то же время безработица в России составляет 2,4% – это уникальное положение для рынка труда, отметил Путин.
«Нужно заботиться о народонаселении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, для того, чтобы это было модно – иметь много детей. <...> Ну и второе направление – это повышать производительность труда. Чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов», – сказал Путин, обозначив меры для преодоления дефицита кадров в РФ.
Затрагивая вопрос ключевой ставки ЦБ, президент заявил, что повышением ставки ЦБ «охлаждает» ситуацию с кредитованием в России. Сохранение высоких темпов кредитования в стране Путин объяснил тем, что физлица «не очень чувствительны» к ключевой ставке. Кроме того, компании, у которых уже сверстан план, продолжают кредитоваться, несмотря на увеличение ставки.
О майнинговом лидерстве России
Россия уже сегодня является одним из мировых лидеров в майнинге, заявил глава государства.
«Связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Но здесь есть определенные вопросы, которые возникли в последнее время. Конечно, мы рады тому, что бизнес, который работает в этой сфере, неплохо зарабатывает, но вот этот профицит энергоресурсов в Сибири не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов», – обратил внимание Путин.
Майнинг не должен мешать строительству жилья, промышленных и социальных объектов, а также снабжению электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей. По его словам, «это не менее, а может быть, даже более важно».
Решение правительства по вопросу о криптовалютах должно структурировать эту сферу. ЦБ также принял решение о цифровом рубле, напомнил Путин. Сейчас идет наращивание этих объемов. Новым видом валюты будут пользоваться как участники экономической деятельности, так и граждане.
Об обмене заключенными
Москва равным образом относится к российским гражданам за рубежом, которые нуждаются в помощи, и будет придерживаться этой позиции и в будущем, подчеркнул Путин, отвечая на вопрос о возможности вернуться в Россию для граждан, которые до сих пор остаются в западных тюрьмах.
В работе над обменом приняли участие много стран. В частности, обмену журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича посодействовал наследный принц Саудовской Аравии. Россия благодарна ему за помощь в переговорах, поскольку в конечном итоге это привело к возвращению на Родину российских граждан. отметил Путин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган же предоставил площадку для окончательного решения этих вопросов. В переговорном процессе участвовали и другие страны, уточнил российский лидер.
«В конечном итоге мы, думаю, что в интересах всех, кто участвовал в этом процессе, добились конечного позитивного результата, самым главным из которых является, безусловно, возвращение на Родину наших граждан, в том числе и тех, которые выполняли особые миссии в интересах Родины за границей», – заключил Путин.
О ситуации на Ближнем Востоке
В основе палестино-израильского конфликта должно лежать создание двух независимых государств. Эту позицию разделяют власти многих стран мира, включая США, отметил Путин. Сегодняшняя эскалация как раз-таки является следствием нерешенности этого вопроса, а также попыток США монополизировать процесс урегулирования.
«Мы будем делать все, что от нас зависит, и я говорил об этом на недавней встрече с господином [президентом Палестины Махмудом] Аббасом. Он был в Москве, чтобы внести свой вклад в урегулирование этого застарелого и очень тяжелого кризиса», – подчеркнул президент РФ.
Москва также старается решить гуманитарный вопрос, связанный с освобождением заложников в секторе Газа. По словам Путина, здесь Россия добивается «определенных результатов» и будет дальше работать по этой теме.