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Песков: новая мобилизация в России не обсуждается

Ведомости

Объявление новой мобилизации в России не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«Обсуждений таких не ведется», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».

Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.

В июне этого года Путин сообщал, что в зоне проведения спецоперации находятся почти 700 000 военнослужащих. В июле стало известно, что с начала года контракты с Минобороны заключили порядка 190 000 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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