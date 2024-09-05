Песков: новая мобилизация в России не обсуждается
Объявление новой мобилизации в России не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.
«Обсуждений таких не ведется», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.
В июне этого года Путин сообщал, что в зоне проведения спецоперации находятся почти 700 000 военнослужащих. В июле стало известно, что с начала года контракты с Минобороны заключили порядка 190 000 россиян.