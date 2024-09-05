Песков: новая мобилизация в России не обсуждается

Частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. В конце октября Минобороны отчиталось о выполнении задания по призыву 300 000 человек из запаса. После этого президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе мобилизации «поставлена точка».