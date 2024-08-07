Более 50% участвовавших в спецоперации добровольцев получили статус ветерана
Более половины добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции, получили удостоверение ветерана боевых действий, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что документ имеют 65% военнослужащих, еще 13% бойцов заканчивают оформление документа. Боевые задачи продолжают выполнять около 22% добровольцев, они написали соответствующие заявления и начали оформление удостоверений.
31 июля президент России Владимир Путин подписал федеральный указ о единовременной выплате по 400 000 руб. военным, которые с 1 августа и до конца 2024 г. подпишут контракт для прохождения службы в зоне спецоперации.
11 июля стало известно, что с начала года контракты с Минобороны заключили порядка 190 000 россиян. Отмечалось, что в день заключается около 100 договоров.
14 июня Путин сообщал, что в зоне спецоперации находятся почти 700 000 военнослужащих. По его словам, средний возраст командующих округами и группировками в рядах ВС РФ составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет. До этого, в январе, глава государства заявлял, что в зоне спецоперации находятся более 600 000 российских военнослужащих.