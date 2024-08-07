Более 50% участвовавших в спецоперации добровольцев получили статус ветерана

14 июня Путин сообщал, что в зоне спецоперации находятся почти 700 000 военнослужащих. По его словам, средний возраст командующих округами и группировками в рядах ВС РФ составляет 56 лет, командующих армией – 50 лет, командующих дивизией – 46 лет. До этого, в январе, глава государства заявлял, что в зоне спецоперации находятся более 600 000 российских военнослужащих.