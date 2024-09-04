Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с конца февраля 2023 года
В России впервые с конца февраля 2023 г. зафиксировано недельное снижение потребительских цен – с 27 августа по 2 сентября 2024 г. дефляция составила 0,02%. Это следует из сообщения Росстата.
За период с 21 по 27 февраля прошлого года дефляция также составила 0,02%. С начала 2024 г. потребительские цены выросли на 5,17%. Нынешнее недельное снижение, судя по данным Росстата, произошло на фоне падения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелета эконом-классом и путевок в дома отдыха, пансионаты и санатории.
При этом Федеральная служба государственной статистики зафиксировала рост цен на сливочное масло (+0,8%), молоко (+0,6%), сметану (+0,5%), а также хлеб, печенье и сыры (+0,3%).
4 сентября Минэкономразвития РФ сообщило, что годовая инфляция на неделе с 27 августа по 2 сентября замедлилась в России до 8,87%. На неделе с 20 по 26 августа показатель достигал 9,01% в годовом выражении.