Росстат зафиксировал недельную дефляцию впервые с конца февраля 2023 года

За период с 21 по 27 февраля прошлого года дефляция также составила 0,02%. С начала 2024 г. потребительские цены выросли на 5,17%. Нынешнее недельное снижение, судя по данным Росстата, произошло на фоне падения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелета эконом-классом и путевок в дома отдыха, пансионаты и санатории.