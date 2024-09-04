Годовая инфляция в России замедлилась за неделю до 8,87%

По информации ведомства, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на -0,01%: ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,66%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13%. В частности, в течение недели снижались цена на овощи «борщевого набора», также продолжили дешеветь яблоки и бананы, снизились темпы роста цен на огурцы. Замедлился рост цен на баранину и свинину, подешевело мясо кур, а на говядину темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели.