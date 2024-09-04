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Годовая инфляция в России замедлилась за неделю до 8,87%

Ведомости

Годовая инфляция на неделе с 27 августа по 2 сентября замедлилась в России до 8,87%, следует из данных Минэкономразвития РФ. 

На неделе с 20 по 26 августа инфляция в России составила 9,01% в годовом выражении.

По информации ведомства, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на -0,01%: ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,66%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13%. В частности, в течение недели снижались цена на овощи «борщевого набора», также продолжили дешеветь яблоки и бананы, снизились темпы роста цен на огурцы. Замедлился рост цен на баранину и свинину, подешевело мясо кур, а на говядину темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели. 

В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08%. Продолжали замедляться до 0,02% темпы роста цен на легковые автомобили, подешевели электро- и бытовые товары (-0,94%). Бензин дорожал на 0,21%, дизельное топливо – на 0,04%. На фоне окончания сезона отпусков увеличились темпы снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (-8,85%), сообщило ведомство.

Аналитики в макроэкономическом опросе Центробанка повысили прогнозы по инфляции и ключевой ставке в России, к декабрю 2024 г. ключевая ставка может составить 19%. Соответствующие результаты размещены 4 сентября на сайте регулятора. Согласно опросу, прогноз инфляции на 2024 г. повышен до 7,3% с 6,5%, прогнозируемых в июле 2024 г. На 2025 г. – до 4,8% с 4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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