Годовая инфляция в России замедлилась за неделю до 8,87%
Годовая инфляция на неделе с 27 августа по 2 сентября замедлилась в России до 8,87%, следует из данных Минэкономразвития РФ.
По информации ведомства, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на -0,01%: ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (-1,66%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13%. В частности, в течение недели снижались цена на овощи «борщевого набора», также продолжили дешеветь яблоки и бананы, снизились темпы роста цен на огурцы. Замедлился рост цен на баранину и свинину, подешевело мясо кур, а на говядину темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08%. Продолжали замедляться до 0,02% темпы роста цен на легковые автомобили, подешевели электро- и бытовые товары (-0,94%). Бензин дорожал на 0,21%, дизельное топливо – на 0,04%. На фоне окончания сезона отпусков увеличились темпы снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (-8,85%), сообщило ведомство.
Аналитики в макроэкономическом опросе Центробанка повысили прогнозы по инфляции и ключевой ставке в России, к декабрю 2024 г. ключевая ставка может составить 19%. Соответствующие результаты размещены 4 сентября на сайте регулятора. Согласно опросу, прогноз инфляции на 2024 г. повышен до 7,3% с 6,5%, прогнозируемых в июле 2024 г. На 2025 г. – до 4,8% с 4,5%.