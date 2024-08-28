Росстат: недельная инфляция в России замедлилась до 0,03%
Инфляция на неделе с 20 по 26 августа замедлилась до 0,03%, следует из данных Росстата о текущей ценовой ситуации. Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в России составила 9,01% в годовом выражении.
В сегменте продовольственных товаров цены изменились на 0,09%. Плодовоовощная продукция подешевела на 1,35%. В частности, продолжили снижаться цены на овощи: на помидоры (-1,01%), лук (-1,49%), картофель (-2,91%), морковь (-3,52%). Темпы роста цен на говядину снизились (0,12%). Снизились цены на мясо кур (-0,14%) и сахар (-0,42%), увеличились темпы снижения цен на яйца (-0,26%).
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,10%. Замедлился рост цен на легковые автомобили (0,07%), ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов (-0,43%). На мединские товары и стройматериалы цены изменились на 0,23% и 0,27% соответственно. Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо продолжили снижаться (до 0,22% и 0,06% соответственно).
В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг снижение цен ускорилось до -0,39%. Вместе с этим увеличились темпы снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (до -5,14%) и услуги санаториев (до -0,85%). Темпы роста на услуги гостиниц также продолжили снижение (0,19%). Цены на бытовые услуги изменились на 0,11%.
В конце июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. Регулятор может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если у него будут сомнения в том, что инфляция в стране замедляется, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин.