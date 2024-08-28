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Росстат: недельная инфляция в России замедлилась до 0,03%

Ведомости

Инфляция на неделе с 20 по 26 августа замедлилась до 0,03%, следует из данных Росстата о текущей ценовой ситуации. Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в России составила 9,01% в годовом выражении.

В сегменте продовольственных товаров цены изменились на 0,09%. Плодовоовощная продукция подешевела на 1,35%. В частности, продолжили снижаться цены на овощи: на помидоры (-1,01%), лук (-1,49%), картофель (-2,91%), морковь (-3,52%). Темпы роста цен на говядину снизились (0,12%). Снизились цены на мясо кур (-0,14%) и сахар (-0,42%), увеличились темпы снижения цен на яйца (-0,26%).

В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,10%. Замедлился рост цен на легковые автомобили (0,07%), ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов (-0,43%). На мединские товары и стройматериалы цены изменились на 0,23% и 0,27% соответственно. Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо продолжили снижаться (до 0,22% и 0,06% соответственно).

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг снижение цен ускорилось до -0,39%. Вместе с этим увеличились темпы снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (до -5,14%) и услуги санаториев (до -0,85%). Темпы роста на услуги гостиниц также продолжили снижение (0,19%). Цены на бытовые услуги изменились на 0,11%.

В конце июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку до 18%, значительно обновил свой прогноз и не исключил дальнейшего роста ставки на ближайших заседаниях. Регулятор может повысить ключевую ставку до 20% и выше, если у него будут сомнения в том, что инфляция в стране замедляется, заявлял зампред ЦБ Алексей Заботкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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