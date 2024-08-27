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В Кремле анонсировали поручения Путина по борьбе с инфляцией

Ведомости

Президент России Владимир Путин даст поручения по борьбе с инфляцией, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления. По итогам вчерашнего совещания у президента в самые сжатые сроки будет сформирован перечень поручений, собственно, проект которого уже был подготовлен на момент совещания», – сказал он.

26 августа президент провел совещание по экономическим вопросам. Путин призвал правительство и Банк России повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Он обратил внимание на опережающую динамику рынка банковского кредитования, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. В июне рост выдачи кредитов бизнесу превысил 20% относительно того же периода годом ранее.

По словам президента, бороться с ростом цен нужно, в первую очередь, за счет увеличения предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал как потребительскому, так и инвестиционному спросу.

26 июля ЦБ повысил ключевую ставку до 18% (на 2 п. п.). До этого ЦБ повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. и с тех пор держал ее на этом уровне. В пресс-релизе по итогам заседания говорилось, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше прогноза. В регуляторе допускали дальнейшее повышение ставки вплоть до 20%.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах говорил «Ведомостям», что кредиты продолжают расти, во-первых, по инерции, которую пока не удалось развернуть, во-вторых, из-за высоких инфляционных ожиданий. Если у экономических агентов есть опасения, что инфляция будет выше предложенной им ставки, то они готовы брать займы, считает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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