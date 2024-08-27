В Кремле анонсировали поручения Путина по борьбе с инфляцией
Президент России Владимир Путин даст поручения по борьбе с инфляцией, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления. По итогам вчерашнего совещания у президента в самые сжатые сроки будет сформирован перечень поручений, собственно, проект которого уже был подготовлен на момент совещания», – сказал он.
26 августа президент провел совещание по экономическим вопросам. Путин призвал правительство и Банк России повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Он обратил внимание на опережающую динамику рынка банковского кредитования, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. В июне рост выдачи кредитов бизнесу превысил 20% относительно того же периода годом ранее.
По словам президента, бороться с ростом цен нужно, в первую очередь, за счет увеличения предложения товаров и услуг, чтобы их объем отвечал как потребительскому, так и инвестиционному спросу.
26 июля ЦБ повысил ключевую ставку до 18% (на 2 п. п.). До этого ЦБ повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. и с тех пор держал ее на этом уровне. В пресс-релизе по итогам заседания говорилось, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше прогноза. В регуляторе допускали дальнейшее повышение ставки вплоть до 20%.
Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах говорил «Ведомостям», что кредиты продолжают расти, во-первых, по инерции, которую пока не удалось развернуть, во-вторых, из-за высоких инфляционных ожиданий. Если у экономических агентов есть опасения, что инфляция будет выше предложенной им ставки, то они готовы брать займы, считает эксперт.