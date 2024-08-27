В Кремле анонсировали поручения Путина по борьбе с инфляцией

26 июля ЦБ повысил ключевую ставку до 18% (на 2 п. п.). До этого ЦБ повышал ставку до 16% в декабре 2023 г. и с тех пор держал ее на этом уровне. В пресс-релизе по итогам заседания говорилось, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше прогноза. В регуляторе допускали дальнейшее повышение ставки вплоть до 20%.