Почему президент поставил под сомнение влияние ставки на инфляцию

Потребительское кредитование в июле в месячном выражении замедлилось до 1,4% после 2% в мае – июне, следует из данных ЦБ. Это связано со снижением спроса на кредиты из-за их удорожания и с сокращением банками объема предложения из-за ужесточения макропруденциального регулирования, отмечается в докладе регулятора. По оценке ЦБ, рост потребительского кредитования «все еще достаточно высокий». Существенный объем выдач приходится на сегмент кредитных карт, где ставки всегда были высокими и поэтому не были чувствительны к повышению ключевой ставки, отмечается в докладе. Кроме того, банки стали привлекать клиентов низкими ставками при выборке лимита в первый месяц (по истечении льготного периода ставки значительно увеличиваются).