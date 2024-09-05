Пленарное заседание ВЭФ-2024. Онлайн

Президент уже провел международные встречи «на полях» ВЭФа 4 сентября. Переговоры прошли как с Ибрагимом и Хань Чжэном, так и с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. На них Путин, в частности, обсудил предстоящий саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября этого года.