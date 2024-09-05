Пленарное заседание ВЭФ-2024. Онлайн

Пленарное заседание ВЭФ-2024. ОнлайнВыступление Владимира Путина на мероприятии
10:27 Параметры мирного соглашения с Киевом обсуждались, стороны в целом пришли к соглашению и завизировали документ, сообщил Путин. Но украинские официальные власти пошли по другому пути, при этом Россия никогда не отказывалась от переговоров на основе согласованных документов в Стамбуле, сказал глава государства.
10:23 Атаки на Курскую и Запорожскую АЭС являются «очень опасными терактами», заявил президент.
10:20 Президента России попросили прокомментировать ситуацию в Курской области. «Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас суетиться и нервничать», – сказал Путин, подчеркнув, что у Украины не получилось это сделать. Перебросив войска в Курскую область, противник усложнил свое положение на других направлениях, добавил президент. Он сообщил, что ВСУ несут большие потери.
10:17 Необходимо придерживаться принципов открытости и инклюзивности в сотрудничестве, отметил Хань. Китай выступает против введения односторонних санкций и торгового протекционизма. Зампред КНР предложил внедрять новые производственные цепочки, уделяя внимание таким сферам, как искусственный интеллект и технологии.
10:13 Северо-восток Китая и Дальний Восток России обладают взаимодополняющими преимуществами в ряде сфер, подчеркнул Хань. Товарооборот между Китаем и Дальним Востоком за 2023 г. составил $33,8 млрд, увеличившись на 54%, сообщил зампред КНР.
10:11 Выступление начал заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Он от имени главы страны Си Цзиньпина и правительства Китая поздравил присутствующих с началом работы форума. «Владивосток служит окном в мир для сотрудничества Дальнего Востока с партнерами», – сказал он.
10:10 Более 30 стран мира на сегодняшний день проявляют готовность сотрудничать с БРИКС или присоединиться к нему, сообщил Путин.
10:08 Сегодня китайская экономика является первой в мире по паритету покупательской способности, заявил Путин. «С этим связано использование юаня в расчетах», – пояснил он.
10:06 «Валюта той или иной страны отражает экономическую мощь державы. Чем больше партнеров у страны, тем более востребована валюта той или иной страны», – заявил президент России Владимир Путин. По его словам, США после Второй мировой войны воспользовались ситуацией, сделав доллар мировой валютой. «Сейчас ситуация меняется. Уже сегодня страны глобального Юга составляют более 50% мирового ВВП», – подчеркнул глава государства.
10:03 Ибрагим заявил, что выгода Малайзии от выступления в БРИКС состоит в развитии торговых отношений со всеми странами, не только с США. «Мы уделяем внимание усилению связей с Китаем, Китай является одним из ключевых торговых партнеров. Россия традиционно занимает место торгового партнера Малайзии», – сказал премьер-министр, добавив, что у государств сложились хорошие дипломатические отношения.
10:00 Малайзия намерена вступить в БРИКС, подчеркнул Ибрагим. Он поблагодарил Путина за приглашение принять участие в саммите объединения в Казани, который пройдет в октябре.
9:56 Малайзия – мировой лидер в сфере исламского финансирования, который продвигает инновации, заявил Ибрагим. Он подчеркнул, что у России огромный потенциал в сфере исламского банкинга. По его словам, страна может привлечь партнеров из других государств.
9:54 Подъем глобального Юга представляет собой реконфигурацию на международной арене, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Эти страны играют ведущую роль в формировании глобальной экономики. По его словам, на страны глобального Юга приходится 40% мирового экономического производства. В них проживает около 80% населения планеты.
9:42 Путин, отвечая на вопрос модератора Александры Суворовой, рассказал, что сегодняшний подход заключается в параллельном создании предприятий и инфраструктуры для жизни. «И на Дальнем Востоке, и в Сибири еще в советское время как строилась работа: строили предприятия, а рядом бараки. Предприятие строится – а рядом что-то лепили, где люди могли бы жить», – сказал президент.
9:40 Завершая выступление, президент России отметил, что Россия будет укреплять сотрудничество с иностранными партнерами и свои позиции в мире.
9:39 Президент России поручил увековечить память о Курильской десантной операции – одном из последних сражений Второй мировой войны.
9:37 Повышенные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» на Дальнем Востоке будут сохранены, заявил Путин. По его словам, подобные адресные программы «сработали» на привлечение молодежи в возрасте от 20 до 24 лет.
9:34 России нужно строить собственные, надежные и качественные самолеты. Президент попросил ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета (ЛМС) «Байкал» и запустить его серийное производство уже в ближайшее время. «Стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелетов на них была доступна для граждан. Если как-то по-другому выглядит ситуация, ну субсидировать тогда нужно», – уточнил Путин.
9:32 Для укрепления связи между городами и поселками Дальнего Востока власти будут развивать местное авиасообщение. По словам президента, к 2030 г. число пассажиров на внутренних рейсах региона должно увеличиться до 4 млн в год. «Подготовка [плана по развитию авиасообщения], безусловно, затянулась», – подчеркнул президент.
9:29 Путин поручил сохранить неизменной ставку дальневосточной и арктической ипотеки в 2% годовых. Глава государства также предложил задним числом – с 1 июля – поднять до 1 млн руб. выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.
9:24 Президент поручил выделить 100 млрд руб. на реализацию мастер-планов городов Дальнего Востока и Арктики. Минвостокразвития составило рейтинг субъектов по реализации мастер-планов, лидерами являются Сахалинская и Магаданская области, Республика Бурятия, а также Камчатский и Хабаровский края. Путин сообщил, что опыт мастер-планов в дальнейшем будет масштабирован на всю страну, включая опорные города.
9:18 Путин поручил построить новые университетские кампусы в Чите, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском. Президент поручил правительству и Приморскому краю задействовать инструменты дальневосточной концессии для создания крупного инновационного научно-технологического центра на острове Русский на базе Дальневосточного федерального университета (ДФУ).
9:16 Президент анонсировал запуск производства гражданских беспилотников в рамках повышения технологического потенциала на Дальнем Востоке.
9:14 Спрос на полезные ископаемые растет. Причем не только на экспорт, но и на внутреннем рынке, уточнил президент. По его словам, Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. Он отметил, что «каждый рубль госсредств в геологоразведку привлечет десять рублей частных инвестиций».
9:12 Белоруссия заинтересована в строительстве своих портовых терминалов на Кольском полуострове, рассказал президент. Путин сообщил, что Россия приглашает и другие страны к подобным проектам.
9:10 Чтобы «раскатать» новые логистические маршруты, два года назад по Севморпути были запрещены каботажные рейсы. По состоянию на 2024 г., в этой схеме находятся 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока. По его словам, мощность российских портов Севморпути по итогам прошлого года превысила 40 млн т.
9:08 Президент рассказал про развитие автомагистрали на западе страны. В конце прошлого года была открыта автомагистраль между Москвой и Казанью, в конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. «В дальнейшем, когда современная дорога достигнет Владивостока, автотранспортный коридор будет насчитывать более 10 000 км, включая подъезды к пунктам пропуска через государственную границу России», – сообщил президент.
9:06 БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным. Модернизация магистрали, по словам президента, является даже более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР.
9:04 Путин предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.
9:03 Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет. Сейчас это 69 млрд кВтч в год, а уже к 2030 г. прогнозируется 96 млрд кВтч в год.
9:02 «Хорошим примером сотрудничества с зарубежными партнерами, крупных вложений в стройку, создание рабочих мест, должно стать развитие острова Уссурийский в Хабаровском крае. Речь идет о создании крупных логистический комплексов, пропусков через госграницу, о расширении дорожной сети», – сказал президент. Он сообщил, что в мае Москва и Пекин договорились о совместной работе над проектом.
9:00 Первую международную территорию опережающего развития (ТОР) предполагается создать в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют Китай, а также Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Президент попросил Госдуму и правительство России ускорить работу над законопроектом для запуска международных ТОРов.
8:58 На последних трех Восточных экономических форумах было подписано соглашений более чем на 10,5 трлн руб., сообщил глава государства.
8:57 Вектор развития все больше переориентируется на Дальний Восток и Глобальный Юг. Дальневосточные регионы дают прямой выход на перспективные рынки. По словам президента, Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире, «нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности».
8:56 «Мы определили развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI в. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь», – сказал президент, начиная выступление.
8:55 Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании ВЭФа.
5 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоится пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. В заседании также примут участие заместитель председателя КНР Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Модератором заседания выступит телеведущая Александра Суворова. Глава государства прибыл на Дальний Восток из Монголии, где находился с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха со 2 по 3 сентября.
Президент уже провел международные встречи «на полях» ВЭФа 4 сентября. Переговоры прошли как с Ибрагимом и Хань Чжэном, так и с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. На них Путин, в частности, обсудил предстоящий саммит БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября этого года.