Песков: у Дурова не было договоренностей с Кремлем

Между Кремлем и основателем Telegram Павлом Дуровым не было никаких договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что предприниматель после 2014 г. более 50 раз приезжал в РФ и визиты совпадали с важными событиями в деятельности Telegram.