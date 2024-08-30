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Песков: у Дурова не было договоренностей с Кремлем

В Кремле также подчеркнули, что Путин никогда не встречался лично с основателем Telegram
София Векслер
Tatan Syuflana / AP

Между Кремлем и основателем Telegram Павлом Дуровым не было никаких договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что предприниматель после 2014 г. более 50 раз приезжал в РФ и визиты совпадали с важными событиями в деятельности Telegram.

«Никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было», – подчеркнул Песков.

По его словам, предприниматель никогда не встречался с президентом России Владимиром Путиным. Комментируя количество поездок Дурова в Россию, Песков отметил, что основатель Telegram является российским гражданином, а значит, может свободно передвигаться и посещать страну.

Ряд СМИ ранее на этой неделе сообщили со ссылкой на данные из якобы слитой базы ФСБ России о визитах Дурова в Россию. По их информации, предприниматель посещал страну в 2015-2017 гг. и в 2020-2021 гг. Дуров якобы был в России за день до решения суда по иску ФСБ России против Telegram.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

Адвокат предпринимателя Давид-Оливье Камински заявлял, что Telegram соблюдает европейские законы, включая регламент «О цифровых услугах». По его мнению, утверждения о том, что Дуров несет ответственность за злоупотребления, которые совершаются на платформе, абсурдны.

Дуров покинул Россию в 2014 г. С 2017 г. предприниматель проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram. Помимо российского паспорта, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции. На время следствия парижский суд изъял у Дурова все паспорта. Основатель Telegram также обязан проживать по определенному судом адресу и соблюдать график.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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