Адвокат Дурова: Telegram соблюдает европейские законы
Мессенджер Telegram соблюдает европейские законы и считает абсурдным утверждения, что владелец Павел Дуров несет ответственность за злоупотребления, которые совершаются на платформе. Об этом заявил адвокат Дурова Давид-Оливье Камински.
«Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент "О цифровых услугах", его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ связывали его арест с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции.
28 августа следствие предъявило обвинения Дурову, он будет находиться во Франции под судебным надзором. Среди обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 000 евро), а также отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.