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Адвокат Дурова: Telegram соблюдает европейские законы

Ведомости

Мессенджер Telegram соблюдает европейские законы и считает абсурдным утверждения, что владелец Павел Дуров несет ответственность за злоупотребления, которые совершаются на платформе. Об этом заявил адвокат Дурова Давид-Оливье Камински.

«Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент "О цифровых услугах", его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. СМИ связывали его арест с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции.

28 августа следствие предъявило обвинения Дурову, он будет находиться во Франции под судебным надзором. Среди обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 000 евро), а также отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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