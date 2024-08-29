Адвокат Дурова: Telegram соблюдает европейские законы

28 августа следствие предъявило обвинения Дурову, он будет находиться во Франции под судебным надзором. Среди обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций (преступление, влекущее максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и штрафа в размере 500 000 евро), а также отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.