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Дуров обязан проживать во Франции по определенному судом адресу

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров, находящийся под судебным надзором во Франции, обязан проживать по установленному судом адресу и соблюдать график. Об этом сообщило Liberation со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Место проживания предприниматель сможет сменить только при разрешении судьи.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения основателю Telegram предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

Адвокат предпринимателя Давид-Оливье Камински заявлял, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент «О цифровых услугах». По его словам, утверждения о том, что Дуров несет ответственность за злоупотребления, которые совершаются на платформе, абсурдны.

Дуров покинул Россию в 2014 г. Помимо паспорта РФ, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции. На время следствия парижский суд изъял у предпринимателя все паспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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