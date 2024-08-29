Парижский суд изъял у Дурова паспорта на время следствия
Парижский суд изъял у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова все паспорта на время следствия, сообщила член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова в разговоре с ТАСС.
«Все паспорта, которые были при нем, изъяты на время следственных действий. То есть у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем», – сказала она.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заявлял, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент «О цифровых услугах». По его словам, утверждения о том, что Дуров несет ответственность за злоупотребления, которые совершаются на платформе, абсурдны.
Дуров покинул Россию в 2014 г. Помимо паспорта РФ, у него есть гражданства Сент-Китса и Невиса, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции. 29 августа стало известно, что правительство ОАЭ находится в контакте с французскими властями по поводу расследования в отношении Дурова.