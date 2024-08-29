Reuters: ОАЭ находятся в контакте с представителями Дурова и властями Франции
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов находится в контакте с французскими властями по поводу расследования в отношении своего гражданина – основателя Telegram Павла Дурова. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя ОАЭ.
«Мы контактируем с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова», – сказал правительственный чиновник, добавив, что ОАЭ ставят во главу угла благополучие своих граждан и оказание им помощи является приоритетом.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
В Telegram, комментируя задержание Дурова, заявили, что команда мессенджера соблюдает законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах, а уровень модерации контента на платформе соответствует стандартам отрасли и продолжает улучшаться.
Дуров получил гражданство ОАЭ в 2021 г. Согласно открытым данным, у предпринимателя четыре гражданства: России, карибского государства Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции. В Telegram-канале посольства РФ во Франции сообщалось 25 августа, что диппредставительство запросило консульский доступ к задержанному.
28 августа стало известно, что Дуров отпущен под судебный надзор во Франции. Он должен являться в полицейский участок два раза в неделю и внести залог в 5 млн евро.