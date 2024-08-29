Reuters: ОАЭ находятся в контакте с представителями Дурова и властями Франции

24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.