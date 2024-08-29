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Reuters: ОАЭ находятся в контакте с представителями Дурова и властями Франции

Ведомости

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов находится в контакте с французскими властями по поводу расследования в отношении своего гражданина – основателя Telegram Павла Дурова. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя ОАЭ.

«Мы контактируем с французскими властями по этому делу и с представителями Павла Дурова», – сказал правительственный чиновник, добавив, что ОАЭ ставят во главу угла благополучие своих граждан и оказание им помощи является приоритетом.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорте Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

В Telegram, комментируя задержание Дурова, заявили, что команда мессенджера соблюдает законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах, а уровень модерации контента на платформе соответствует стандартам отрасли и продолжает улучшаться.

Дуров получил гражданство ОАЭ в 2021 г. Согласно открытым данным, у предпринимателя четыре гражданства: России, карибского государства Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции. В Telegram-канале посольства РФ во Франции сообщалось 25 августа, что диппредставительство запросило консульский доступ к задержанному.

28 августа стало известно, что Дуров отпущен под судебный надзор во Франции. Он должен являться в полицейский участок два раза в неделю и внести залог в 5 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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