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Telegram впервые прокомментировал задержание Дурова во Франции

Администрация подчеркнула, что работа мессенджера не нарушает законы ЕС
Ведомости

Команда Telegram соблюдает законы Евросоюза, включая Закон о цифровых услугах, а уровень модерации контента в мессенджере соответствует стандартам отрасли и продолжает улучшаться, заявила администрация проекта.

«Гендиректору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, он часто путешествует по Европе», – говорится в сообщении, размещенном в канале, где публикуются официальные новости платформы.

Там также посчитали «абсурдным» обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях, которые связаны с ее работой. В команде напомнили, что около 1 млрд человек по всему миру используют Telegram для общения и получения важной информации.

«Мы ждем быстрого разрешения сложившейся ситуации. Telegram вместе с вами», – заключили в администрации мессенджера.

24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами.

Посольство РФ во Франции потребовало предоставить к Дурову консульский доступ, однако эти запросы игнорируются. Дуров имеет в том числе французское гражданство. Изначально сообщалось, что суд по избранию меры пресечения Дурову может состояться 25 августа. Прокуратура Франции пообещала выступить с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг предпринимателя 26 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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