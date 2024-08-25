Telegram впервые прокомментировал задержание Дурова во Франции

Telegram впервые прокомментировал задержание Дурова во ФранцииАдминистрация подчеркнула, что работа мессенджера не нарушает законы ЕС
Команда Telegram соблюдает законы Евросоюза, включая Закон о цифровых услугах, а уровень модерации контента в мессенджере соответствует стандартам отрасли и продолжает улучшаться, заявила администрация проекта.
«Гендиректору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, он часто путешествует по Европе», – говорится в сообщении, размещенном в канале, где публикуются официальные новости платформы.
Там также посчитали «абсурдным» обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях, которые связаны с ее работой. В команде напомнили, что около 1 млрд человек по всему миру используют Telegram для общения и получения важной информации.
«Мы ждем быстрого разрешения сложившейся ситуации. Telegram вместе с вами», – заключили в администрации мессенджера.
24 августа Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По данным СМИ, задержание предпринимателя связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами.
Посольство РФ во Франции потребовало предоставить к Дурову консульский доступ, однако эти запросы игнорируются. Дуров имеет в том числе французское гражданство. Изначально сообщалось, что суд по избранию меры пресечения Дурову может состояться 25 августа. Прокуратура Франции пообещала выступить с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг предпринимателя 26 августа.