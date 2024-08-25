Как в России и за рубежом отреагировали на задержание Павла Дурова

Как в России и за рубежом отреагировали на задержание Павла ДуроваПосольство РФ в Париже после его задержания «сразу включилось в работу»
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По информации СМИ, задержание Дурова связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечает, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции. «Ведомости» собрали первую реакцию политиков, чиновников и медийных лиц на задержание предпринимателя.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание Дурова, напомнила, что в 2018 г. 26 западных неправительственных организаций (НПО) потребовали от властей России «прекратить создавать препоны в работе» Telegram и осудили решение российского суда. Дипломат поинтересовалась, станут ли они теперь требовать освобождения Дурова от Парижа. По ее словам, посольство России во Франции после появления информации о задержании Дурова «сразу же включилось в работу».
По оценке зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Дуров «просчитался», когда решил, что у него «самые большие проблемы в России», и стал гражданином других государств. Дурову надо понять, что «Отечество, как и времена, не выбирают», отметил он.
«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», – заявил он. «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», – сказал ему я», – написал Медведев в Telegram.
Американский бизнесмен Илон Маск в свою очередь не исключил, что вскоре в Европе будут казнить за лайки к мемам. «POV: 2030 г. в Европе, и вас казнят за то, что вам понравился мем», – написал Маск в соцсети X, комментируя задержание Дурова. Бизнесмен также опубликовал интервью основателя Telegram журналисту Такеру Карлсону и подписал его хештегом #FreePavel.
Дуров сидит во французской тюрьме, являясь живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и спецслужб, отметил сам Карлсон на своей странице в X. Он добавил, что на свободный мир «стремительно опускается тьма».
Необходимость защиты свободы слова вновь стала актуальна как никогда. На это указал бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X. «Во Франции только что арестовали Павла Дурова, основателя и гендиректора зашифрованной платформы Telegram без цензуры. Необходимость защиты свободы слова как никогда актуальна», – отметил Кеннеди.
Дурова арестовали во Франции по запросу США, утверждает глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. «Еще одно свидетельство тому, что янки в своей гордыне будут и далее действовать по принципу "кто не с нами, тот против нас", – заметил он (цитата по "РИА Новости").
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала безумными обвинения против Дурова. «Дуров был арестован вчера вечером в аэропорту Парижа. Обвинения против него просто безумны», – подчеркнула она.
Экс-кандидат в президенты США от республиканцев, предприниматель Вивек Рамасвами предупредил, что соцсеть X Маска ждет то же, что и Telegram Дурова. «Сегодня это Telegram. Завтра это будет X», – отметил Рамасвами.
После задержания Дурова во Франции президент Сальвадора Найиб Букеле заявил в X, что его страна не только является самой безопасной в Западном полушарии, в ней также гарантируется, что власти не станут подвергать граждан цензуре и «не конфискуют ваше имущество за реализацию вашего права на свободу слова».
Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову призыв добиваться освобождения Дурова. «Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя», – подчеркнул депутат. Он предложил при возможном отказе властей Франции освободить предпринимателя из под стражи приложить усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или России при согласии Дурова.