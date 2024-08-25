Как в России и за рубежом отреагировали на задержание Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа, куда он прибыл на частном джете из Азербайджана. По информации СМИ, задержание Дурова связано с отсутствием модерации в мессенджере, отказом от сотрудничества с правоохранительными органами и предоставляемыми приложением инструментами. Телеканал LCI отмечает, что это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. На Дурова был выписан ордер, который действовал на территории Франции. «Ведомости» собрали первую реакцию политиков, чиновников и медийных лиц на задержание предпринимателя.