Песков: дело против Дурова не должно превращаться в политическое преследование
Расследуемое во Франции дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова не должно превращаться в политическое преследование, Кремль продолжает наблюдать за развитием событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Я не думаю, что мы сейчас должны продолжать давать какие-то оценки. Мы уже сказали, что он [Дуров] все-таки является гражданином Франции. Это первое. Второе – он обладает всем необходимым для организации своей юридической защиты. Мы, конечно же, считаем его гражданином России, и по сути необходимости в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России», – сказал Песков.
Пескова также спросили, известно ли ему что-то об обвинениях против Дурова в насилии над одним из его детей. Ранее французская сторона запросила информацию об этом у Швейцарии. По словам пресс-секретаря российского президента, Кремль видел эти сообщения, но не может давать комментарии на этот счет.
«Сейчас много может появляться источников, и мы не можем быть уверены в достоверности этой информации», – отметил Песков.
Он также добавил, что Кремлю ничего не известно насчет вопросов Парижа к получению Дуровым французского гражданства.
«Это не наше дело», – заявил Песков и отметил, что не располагает информацией о количестве гражданств у основателя Telegram.
Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. СМИ сообщали, что это связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. Обвинения предпринимателю были предъявлены 28 августа. В их числе – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
В тот же день американский Forbes со ссылкой на источники сообщил, что в Швейцарии в отношении Дурова расследуется уголовное дело. Поводом стало обращение Ирины Болгар, называющей себя матерью его троих детей. Согласно одному из исков, Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Кроме того, по данным AFP, в отношении предпринимателя ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже.
Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заявил, что Telegram соблюдает европейские законы и считает абсурдным утверждения, что Дуров несет ответственность за злоупотребления, которые совершаются на платформе.