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Песков: дело против Дурова не должно превращаться в политическое преследование

Ведомости

Расследуемое во Франции дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова не должно превращаться в политическое преследование, Кремль продолжает наблюдать за развитием событий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Я не думаю, что мы сейчас должны продолжать давать какие-то оценки. Мы уже сказали, что он [Дуров] все-таки является гражданином Франции. Это первое. Второе – он обладает всем необходимым для организации своей юридической защиты. Мы, конечно же, считаем его гражданином России, и по сути необходимости в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России», – сказал Песков.

Пескова также спросили, известно ли ему что-то об обвинениях против Дурова в насилии над одним из его детей. Ранее французская сторона запросила информацию об этом у Швейцарии. По словам пресс-секретаря российского президента, Кремль видел эти сообщения, но не может давать комментарии на этот счет.

«Сейчас много может появляться источников, и мы не можем быть уверены в достоверности этой информации», – отметил Песков.

Он также добавил, что Кремлю ничего не известно насчет вопросов Парижа к получению Дуровым французского гражданства.

«Это не наше дело», – заявил Песков и отметил, что не располагает информацией о количестве гражданств у основателя Telegram.

Вечером 24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. СМИ сообщали, что это связано с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. Обвинения предпринимателю были предъявлены 28 августа. В их числе – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

В тот же день американский Forbes со ссылкой на источники сообщил, что в Швейцарии в отношении Дурова расследуется уголовное дело. Поводом стало обращение Ирины Болгар, называющей себя матерью его троих детей. Согласно одному из исков, Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Кроме того, по данным AFP, в отношении предпринимателя ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заявил, что Telegram соблюдает европейские законы и считает абсурдным утверждения, что Дуров несет ответственность за злоупотребления, которые совершаются на платформе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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