Песков: дело против Дурова не должно превращаться в политическое преследование

В тот же день американский Forbes со ссылкой на источники сообщил, что в Швейцарии в отношении Дурова расследуется уголовное дело. Поводом стало обращение Ирины Болгар, называющей себя матерью его троих детей. Согласно одному из исков, Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Кроме того, по данным AFP, в отношении предпринимателя ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже.