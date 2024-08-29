Офис Telegram в Дубае закрыт и не используется
Штаб-квартира Telegram в Дубае закрыта и не используется командой мессенджера. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2021 г. Согласно открытым данным, у предпринимателя четыре гражданства: России, карибского государства Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции. С 2017 г. предприниматель проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира мессенджера.
24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения предпринимателю были предъявлены 28 августа. В их числе – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
В тот же день американский Forbes сообщил, что в Швейцарии в отношении Дурова расследуется уголовное дело. Поводом стало обращение Ирины Болгар, называющей себя матерью его троих детей. Согласно одному из исков, Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. По данным AFP, в отношении предпринимателя ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже.
Администрация Telegram заявила, что команда мессенджера соблюдает законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах, а уровень модерации контента в мессенджере соответствует стандартам отрасли и продолжает улучшаться. Там посчитали абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях, которые связаны с ее работой.