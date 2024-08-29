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Офис Telegram в Дубае закрыт и не используется

Ведомости

Штаб-квартира Telegram в Дубае закрыта и не используется командой мессенджера. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в 2021 г. Согласно открытым данным, у предпринимателя четыре гражданства: России, карибского государства Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции. С 2017 г. предприниматель проживает в Дубае, где расположена штаб-квартира мессенджера.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Обвинения предпринимателю были предъявлены 28 августа. В их числе – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

В тот же день американский Forbes сообщил, что в Швейцарии в отношении Дурова расследуется уголовное дело. Поводом стало обращение Ирины Болгар, называющей себя матерью его троих детей. Согласно одному из исков, Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. По данным AFP, в отношении предпринимателя ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже.

Администрация Telegram заявила, что команда мессенджера соблюдает законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах, а уровень модерации контента в мессенджере соответствует стандартам отрасли и продолжает улучшаться. Там посчитали абсурдным обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях, которые связаны с ее работой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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