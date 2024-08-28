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Forbes: мать детей Дурова подала на него в суд в Швейцарии

Ведомости

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии, сообщил Forbes со ссылкой на источники. Дело возбудили после обращения Ирины Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова.

В одном из исков утверждается, что Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Заявления в швейцарский суд были поданы после того, как Дуров, по версии Болгар, прекратил платить алименты в размере 150 000 евро ежемесячно.

«Инциденты, предположительно, привели к травмам [у ребенка], включая сотрясение мозга и нарушения сна. В качестве доказательств были представлены стенограммы сообщений, которыми якобы обменивались Болгар и Дуров в ноябре 2021 г. в Париже, а также медицинская справка от апреля 2023 г.», – говорится в материале.

Адвокат Болгар подтвердил, что она участвует в гражданском деле, комментировать уголовную жалобу он отказался. Кроме того, защитник сообщил, что она также подала гражданское дело об алиментах против Дурова в июне 2024 г.

24 августа Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже. По данным СМИ, его арест связан с отсутствием модерации в мессенджере и отказом от сотрудничества с властями Франции. 26 августа суд продлил предпринимателю срок содержания под стражей на 48 часов.

В рамках дела против «неустановленного лица» расследуются преступления по 12 статьям, но при этом самому предпринимателю официально обвинения не предъявлены. 28 августа Politico со ссылкой на административный документ сообщило, что власти Франции объявили в розыск брата основателя Telegram Павла Дурова Николая в марте этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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