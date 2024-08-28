Forbes: мать детей Дурова подала на него в суд в Швейцарии

В одном из исков утверждается, что Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Заявления в швейцарский суд были поданы после того, как Дуров, по версии Болгар, прекратил платить алименты в размере 150 000 евро ежемесячно.