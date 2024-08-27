Как западная пресса отреагировала на задержание Дурова

Как западная пресса отреагировала на задержание ДуроваОдним из частых упреков стало использование Telegram в контексте спецоперации
Задержание основателя Telegram Павла Дурова 24 августа в аэропорту Ле-Бурже существенно разделило мнения на Западе. Некоторые издания и простые пользователи, не испытывающие ненависти к России, назвали действия французских правоохранителей беспрецедентной атакой на свободу слова.
Владелец X Илон Маск написал «Свобода. Свобода! Свобода?» и запустил хэштег #freepavel. А журналист Такер Карлсон сказал, что арест стал «предупреждением любому владельцу платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу властей».
«Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный», – подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Но часто пресса и официальные лица занимали противоположную позицию. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест не связан с политикой, а Франция по-прежнему привержена свободе слова.
Дурову готовятся предъявить обвинение в 12 преступлениях. Среди них соучастие в мошенничестве, распространении порнографии, наркотиков, отмывание денег и незаконный оборот криптовалюты, отказ сотрудничать с правоохранителями. Расследование ведется с 8 июля.
Бенджамин Квенель, Le Monde
Один за другим провоенные каналы встали на защиту основателя Telegram, призывая к его освобождению и продавая футболки с надписью «#FreeDurov.
«Сейчас мы живем в мире, где идеи Джорджа Оруэлла полностью восторжествовали», – написал Борис Рожин на Colonelcassad, одном из самых популярных военных каналов.
За пропагандой, исходящей с этой огромной платформы персональных «блогов», скрывается реальность: <...> Telegram служил одной из опор военных коммуникаций.
Le Figaro
В эмирате Персидского залива Telegram укрылся от правил государственной модерации в то время, когда Европейский союз и США оказывают давление на крупные платформы с целью удаления незаконного контента. Благодаря своим дискуссионным группам, которые могут вместить до 200 000 человек, обмен сообщениями иногда обвиняется в увеличении вирусного потенциала ложной информации.
Вероники Дорман, Liberation
Реакция русских была немедленной и на этот раз относительно единодушной по обе стороны баррикад. Telegram является единственным пространством для свободного выражения мнений и безопасного общения.
Матильда Дюран, Le Parisien
Зашифрованные сообщения широко использовались правительством, а также оппозицией, особенно в контексте конфликта на Украине. «Сегодня, когда мы видим достаточно массовое использование Telegram в различных кризисах, в которые вовлечена Россия, де-факто наблюдается совпадение интересов Кремля и предпринимателя.
Charlie Hebdo
Если смотреть из России, то арест этого «русского Илона Маска» явно вызвал ажиотаж. Трудно отрицать важность этого послания, особенно в условиях противостояния между Украиной и Россией. «По определению, они только что арестовали начальника связи российских вооруженных сил», – читаем в одном из крупнейших пророссийских каналов в Telegram.
Томас Макинтош, Уилл Вернон, BBC
Telegram позволяет группам насчитывать до 200 000 участников, что, по мнению критиков, облегчает распространение дезинформации, а также облегчает пользователям обмен контентом, связанным с теориями заговора, неонацизмом, педофилией или терроризмом.
Мэтью Далтон, Энн М. Симмонс, The Wall Street Journal
Telegram – важнейшее приложение для социальных сетей и чатов в постсоветских странах. Правительственные органы России и Украины используют Telegram для распространения новостей и информации. Москва также использовала его для вербовки агентов в Европе для актов саботажа и операций, направленных на сеяние беспорядков.
Это потенциально сделало бы Дурова ценным активом для западных разведывательных служб, пытающихся взломать зашифрованные сообщения Telegram. По словам французских чиновников, Франция в последние месяцы стала целью нескольких российских операций, что вызвало жалобы президента Эммануэля Макрона и других членов правительства.
Лейли Форуди и Тассило Хаммел, Reuters
Напряженность в отношениях между Францией и Россией нарастает уже несколько месяцев. Французские власти обвиняли Россию в попытках дестабилизировать обстановку в преддверии парижской Олимпиады в ответ на ее более жесткую позицию в отношении конфликта на Украине.
Адам Сатариано, Пол Мозур, Орельен Бриден, The New York Times
Telegram становится очагом борьбы за свободу слова. Реакция на новость об аресте показала, что опасения по поводу свободы выражения мнений, цензуры и государственного надзора за онлайн-контентом растут в то время, когда во всем мире усиливается контроль за высказываниями в интернете со стороны регулирующих органов.
Politico
Telegram отличается от конкурирующих мессенджеров тем, что он также является медиаплатформой. Подумайте: WhatsApp, Facebook (об входят в Meta, признана экстремистской и запрещена в России) и X, все в одном. <...>
У задержанного Дурова есть два фактора, играющих в его пользу. Первый заключается в том, что его дело рассматривается во Франции, где все еще возможно добиться справедливого суда. Второй заключается в том, что его дело будет частично разыгрываться в информационной сфере и в суде общественного мнения. Судя по его прошлому, это та сфера, к которой Дуров-шоумен готовился всю свою сознательную жизнь.