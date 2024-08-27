Как западная пресса отреагировала на задержание Дурова

У задержанного Дурова есть два фактора, играющих в его пользу. Первый заключается в том, что его дело рассматривается во Франции, где все еще возможно добиться справедливого суда. Второй заключается в том, что его дело будет частично разыгрываться в информационной сфере и в суде общественного мнения. Судя по его прошлому, это та сфера, к которой Дуров-шоумен готовился всю свою сознательную жизнь.