Глава Чукотки рассказал о планах региона выпустить народные облигации

Но финансировать объекты в рамках мастер-планов, по мнению Старшина, можно не только за счет народных облигаций, но и привлекая институциональных инвесторов. «Например, мы говорим, что по мастер-плану у нас какой-то земельный участок сегодня стоит 100 руб., потому что закрыт мощностями, нет канализации, тепла, электричества, мостов, дорог. Но через пять лет он будет 100% вовлечен в оборот с такими-то конкретными технико-экономическими показателями проекта и цена будет х10. И тогда, привлекая сегодня на эту инфраструктуру деньги, мы обеспечиваем через пять лет 100% доходность тому, кто вложил [свои средства]. Это могут быть не только народные облигации, а институциональный инвестор», – прокомментировал замминистра.