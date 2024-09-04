Глава Чукотки рассказал о планах региона выпустить народные облигации

Глава Чукотки рассказал о планах региона выпустить народные облигацииОни могут быть целевыми – под мастер-планы дальневосточных городов
Чукотский автономный округ разрабатывает с Мосбиржей механизм выпуска регионом народных облигаций, которые будут доступны неквалифицированным инвесторам, рассказал в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор округа Владислав Кузнецов. Такие бумаги будут социальными и целевыми – за счет привлеченных средств будут финансироваться объекты в рамках мастер-планов развития дальневосточных городов и агломераций, уточнил глава Чукотки. Выпускать народные облигации можно будет с дисконтом к ключевой ставке.
По мнению Кузнецова, в условиях высоких ставок в экономике можно «поиграть» и посмотреть на инструменты, которые позволят снизить стоимость привлечения. Еще один такой инструмент – выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), сказал Кузнецов, например, в рамках геологоразведки. «Это возможность дотянуться до денег, которые не вовлечены в оборот», – сказал глава Чукотки. Сначала этот инструмент может быть только для квалифицированных инвесторов, затем, когда будут понятны его риски, и для неквалифицированных.
Сбербанк готов предоставить свою платформу для выпуска таких ЦФА, заявил в ходе той же сессии первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Идею того, что мастер-план города может быть возможностью для выпуска облигаций «или чего-то еще», прокомментировал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, участвовавший в той же сессии. Он отметил, что мастер-план – «это про будущую экономику и капитализацию земельных участков и капитализацию того населенного пункта, для которого разработан мастер-план, в будущем».
И для начала нужно в осеннюю сессию понятие мастер-плана закрепить в градостроительном кодексе, считает Стасишин: «для того, чтобы при смене власти у нас мастер-план не менялся». «Уж сколько во Владивостоке менялось мастер-планов. Я еще был директором департамента жилищной политики в 2014-2015 гг., когда японская компания Nikken Sekkei (архитектурная, планировочная и инженерная фирма. – «Ведомости») представляла мастер-план [города]. Сейчас я уже сбился со счета», – отметил Стасишин.
Но финансировать объекты в рамках мастер-планов, по мнению Старшина, можно не только за счет народных облигаций, но и привлекая институциональных инвесторов. «Например, мы говорим, что по мастер-плану у нас какой-то земельный участок сегодня стоит 100 руб., потому что закрыт мощностями, нет канализации, тепла, электричества, мостов, дорог. Но через пять лет он будет 100% вовлечен в оборот с такими-то конкретными технико-экономическими показателями проекта и цена будет х10. И тогда, привлекая сегодня на эту инфраструктуру деньги, мы обеспечиваем через пять лет 100% доходность тому, кто вложил [свои средства]. Это могут быть не только народные облигации, а институциональный инвестор», – прокомментировал замминистра.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости разработки и реализации мастер-планов для более чем 200 крупных и малых городов. Президент отметил, что Дальний Восток уже является примером успешной работы в этом направлении: для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития, которые учитывают специфику и потребности каждого населенного пункта. Так, мастер-план развития Анадырской агломерации описывает развитие территории, в которую включены окружная столица, село Тавайваам и поселок Угольные Копи. Документ утвердило правительство в январе 2024 г.
Мастер-план предусматривает решение до 2030 г. основных проблем агломерации, таких как организация пассажирских и грузовых перевозок через Анадырский лиман в межсезонье, увеличение собственного производства продуктов питания, привлечение медиков, рекультивация свалки, возведение нового арендного жилья и социальных объектов.
Среди регионов народные облигации уже несколько лет, начиная с 2021 г., выпускает Калининградская область – они предлагаются гражданам на платформе «Финуслуги» (входит в группу Мосбиржи). Пилотный выпуск народных облигаций на 10 млн руб. на тех же «Финуслугах» в марте разместила Ульяновская область. «Выпуск был раскуплен в рекордно короткие сроки», – комментировала министр финансов региона Наталья Брюханова в своем Telegram-канале.
«Ведомости» направили запрос в Мосбиржу.