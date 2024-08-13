НАУФОР предложила регулировать рынок ЦФА как традиционный

Центробанк мог бы применять в регулировании рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) те же подходы, что и к традиционным инструментам, считает ассоциация профучастников НАУФОР. Объединение предлагает по аналогии с классическим фондовым рынком распространить на ЦФА такой же контроль за предложением активов инвесторам (правила раскрытия информации, уведомление о рисках, тестирование и др.), за операционной и финансовой стабильностью организаций, оказывающих подобные услуги, за использованием инсайдерской информации и др. Стейблкойны в НАУФОР также расценивают как вид ЦФА, аналогичный по своей экономической сущности структурным облигациям, отметили там. Свою позицию ассоциация направила в ЦБ, говорится в ее сообщении.