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НАУФОР предложила регулировать рынок ЦФА как традиционный

Но рынок цифровых активов гораздо разнообразнее, говорят эксперты
Артем Кульша
Риски инвесторов в ЦФА в первую очередь связаны с отсутствием на этом рынке механизмов их защиты/ Алексей Орлов / Ведомости

Центробанк мог бы применять в регулировании рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) те же подходы, что и к традиционным инструментам, считает ассоциация профучастников НАУФОР. Объединение предлагает по аналогии с классическим фондовым рынком распространить на ЦФА такой же контроль за предложением активов инвесторам (правила раскрытия информации, уведомление о рисках, тестирование и др.), за операционной и финансовой стабильностью организаций, оказывающих подобные услуги, за использованием инсайдерской информации и др. Стейблкойны в НАУФОР также расценивают как вид ЦФА, аналогичный по своей экономической сущности структурным облигациям, отметили там. Свою позицию ассоциация направила в ЦБ, говорится в ее сообщении.

Законодательство о рынке ценных бумаг и закон о ЦФА в значительной мере регулируют одинаковые отношения, уверены в НАУФОР. Предмет их регулирования отличается лишь в зависимости от того, как осуществляется учет прав по соответствующим обязательствам. Но это не связано с экономическим характером отношений и нарушает принцип технологической нейтральности. Именно это создает регуляторный арбитраж между классическими инструментами и рынком ЦФА, причем в пользу как первых, так и вторых, констатировали в объединении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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