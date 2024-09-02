Лондон приостановил действие 30 лицензий на поставки оружия Израилю
Великобритания приостановила действие 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Решение связано с «явным риском» того, что оно может быть использовано с «серьезным нарушением международного гуманитарного права», сообщает Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел королевства Дэвида Лэмми.
В том числе приостановлены лицензии на компоненты, используемые в истребителях F-16, вертолетах, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и военно-морских системах. Уточняется, что мера была принята после пересмотра режима экспорта оружия в Великобритании, в рамках которого выдаются разрешения оборонным компаниям, выпускающим военное оборудование для Израиля.
Лэмми отметил, что приостановка не равносильна эмбарго на поставки оружия и не окажет существенного влияния на безопасность Израиля. По его словам, правительство Великобритании «не вынесло и не может вынести решение о том», нарушил ли Израиль международное гуманитарное право.
«В то время как Великобритания поставляет менее 1% израильского оружия и не является государственным поставщиком, лейбористское правительство, а до него консервативное, находится под растущим давлением, чтобы пересмотреть экспорт оружия», – говорится в материале.
В середине августа сообщалось, что США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на более $20 млрд. В том числе речь о самолетах F-15 и оборудовании на $19 млрд, танковых патронах на сумму $774 млн, минометных патронах стоимостью свыше $60 млн и армейских транспортных средствах на сумму $583 млн. На производство истребителей F-15 уйдут годы, а поставки начнутся в 2029 г. В Пентагоне отмечали, что поставки остального оборудования начнутся в 2026 г. или раньше.