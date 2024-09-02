Лондон приостановил действие 30 лицензий на поставки оружия Израилю

В середине августа сообщалось, что США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на более $20 млрд. В том числе речь о самолетах F-15 и оборудовании на $19 млрд, танковых патронах на сумму $774 млн, минометных патронах стоимостью свыше $60 млн и армейских транспортных средствах на сумму $583 млн. На производство истребителей F-15 уйдут годы, а поставки начнутся в 2029 г. В Пентагоне отмечали, что поставки остального оборудования начнутся в 2026 г. или раньше.