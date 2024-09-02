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Лондон приостановил действие 30 лицензий на поставки оружия Израилю

Ведомости

Великобритания приостановила действие 30 из 350 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Решение связано с «явным риском» того, что оно может быть использовано с «серьезным нарушением международного гуманитарного права», сообщает Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел королевства Дэвида Лэмми.

В том числе приостановлены лицензии на компоненты, используемые в истребителях F-16, вертолетах, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и военно-морских системах. Уточняется, что мера была принята после пересмотра режима экспорта оружия в Великобритании, в рамках которого выдаются разрешения оборонным компаниям, выпускающим военное оборудование для Израиля.

Лэмми отметил, что приостановка не равносильна эмбарго на поставки оружия и не окажет существенного влияния на безопасность Израиля. По его словам, правительство Великобритании «не вынесло и не может вынести решение о том», нарушил ли Израиль международное гуманитарное право.

«В то время как Великобритания поставляет менее 1% израильского оружия и не является государственным поставщиком, лейбористское правительство, а до него консервативное, находится под растущим давлением, чтобы пересмотреть экспорт оружия», – говорится в материале.

В середине августа сообщалось, что США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на более $20 млрд. В том числе речь о самолетах F-15 и оборудовании на $19 млрд, танковых патронах на сумму $774 млн, минометных патронах стоимостью свыше $60 млн и армейских транспортных средствах на сумму $583 млн. На производство истребителей F-15 уйдут годы, а поставки начнутся в 2029 г. В Пентагоне отмечали, что поставки остального оборудования начнутся в 2026 г. или раньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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