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США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на $20 млрд

Ведомости

США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на более $20 млрд, включая самолеты F-15 и оборудование на $19 млрд, танковые патроны на сумму $774 млн, минометные патроны стоимостью свыше $60 млн и армейские транспортные средства на сумму $583 млн. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что на производство истребителей F-15 уйдут годы, а поставки начнутся в 2029 г. По данным Пентагона, поставки остального оборудования начнутся в 2026 г. или раньше.

12 августа США заявили, что готовятся к серии атак Ирана на Израиль в качестве ответной меры на убийство главы политбюро «Хамаса». По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США разделяют переживания израильских коллег и приняли решение нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке.

13 августа «Ведомости» писали, что военно-морская компонента вооруженных сил США на Ближнем Востоке продолжает наращиваться. Американский министр обороны Ллойд Остин вопреки обычной практике публично объявил о направлении туда атомной подводной лодки USS Georgia в дополнение к уже выдвинувшимся в регион двум авианосным ударным группам (АУГ). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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