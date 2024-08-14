США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на $20 млрд
США одобрили продажу Израилю пакета вооружений на более $20 млрд, включая самолеты F-15 и оборудование на $19 млрд, танковые патроны на сумму $774 млн, минометные патроны стоимостью свыше $60 млн и армейские транспортные средства на сумму $583 млн. Об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что на производство истребителей F-15 уйдут годы, а поставки начнутся в 2029 г. По данным Пентагона, поставки остального оборудования начнутся в 2026 г. или раньше.
12 августа США заявили, что готовятся к серии атак Ирана на Израиль в качестве ответной меры на убийство главы политбюро «Хамаса». По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США разделяют переживания израильских коллег и приняли решение нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке.
13 августа «Ведомости» писали, что военно-морская компонента вооруженных сил США на Ближнем Востоке продолжает наращиваться. Американский министр обороны Ллойд Остин вопреки обычной практике публично объявил о направлении туда атомной подводной лодки USS Georgia в дополнение к уже выдвинувшимся в регион двум авианосным ударным группам (АУГ).