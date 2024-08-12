США готовятся к серии атак Ирана на Израиль

8 августа стало известно, что США допускают отказ Ирана от ответного удара по Израилю. Дело в том, как заявили американские власти, что при ударе Израиля не пострадало ни одно гражданское лицо Ирана, поэтому американские власти допустили отказ Ирана от ответных действий, однако не стали исключать полностью. 7 августа госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Аннаполисе призвал власти Израиля и Ирана не обострять ситуацию в регионе, поскольку дальнейшие атаки могут привести к непредсказуемым последствиям. Блинкен добавил, что Вашингтон продолжит защищать Тель-Авив от «атак террористических группировок или их спонсоров».