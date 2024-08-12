США готовятся к серии атак Ирана на Израиль
США готовятся к серии атак Ирана на Израиль в ближайшие дни. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов, передает ТАСС.
По словам Кирби, США разделяют переживания израильских коллег и продолжают следить за ситуацией с предполагаемыми ответными ударами Ирана. Поэтому США приняли решение нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке.
7 августа телеканал Al Arabiya сообщал, что Иран и «Хезболла» отложили удар по Израилю на конец недели. Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
8 августа стало известно, что США допускают отказ Ирана от ответного удара по Израилю. Дело в том, как заявили американские власти, что при ударе Израиля не пострадало ни одно гражданское лицо Ирана, поэтому американские власти допустили отказ Ирана от ответных действий, однако не стали исключать полностью. 7 августа госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Аннаполисе призвал власти Израиля и Ирана не обострять ситуацию в регионе, поскольку дальнейшие атаки могут привести к непредсказуемым последствиям. Блинкен добавил, что Вашингтон продолжит защищать Тель-Авив от «атак террористических группировок или их спонсоров».