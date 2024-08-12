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Fox News: Иран атакует Израиль менее чем через 24 часа

Ведомости

Иран может атаковать Израиль менее чем через 24 часа. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала выразили обеспокоенность тем, что в течение следующих 24 часов Иран и его союзники могут напасть на Израиль в качестве ответной реакции на убийство главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране.

Отмечается, что Ливан уже выпустил 30 ракет по северу Израиля. По данным израильской стороны, никто не пострадал.

12 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в направлении кибуца Кабри на севере страны было выпущено около 30 ракет со стороны Ливана. Израильские военные нанесли удары по источникам огня. Ливанское движение «Хезболла», в свою очередь, заявило об обстреле новой штаб-квартиры командования 146-й дивизии в Джаатуне на севере Израиля серией ракет «Катюша».

В тот же день израильская армия объявила о ликвидации 43 членов вооруженных формирований радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Исламский джихад» в результате удара по школе в секторе Газа. 10 августа израильские военные ликвидировали одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» Валида ас-Суси. 9 августа Израиль ликвидировал старшего командира «Хамаса» в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. 5 августа армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики палестинской группировки Абеда аль-Зериеи, а 3 августа – о гибели командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их гибель группировки возложили на Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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