Fox News: Иран атакует Израиль менее чем через 24 часа

В тот же день израильская армия объявила о ликвидации 43 членов вооруженных формирований радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Исламский джихад» в результате удара по школе в секторе Газа. 10 августа израильские военные ликвидировали одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» Валида ас-Суси. 9 августа Израиль ликвидировал старшего командира «Хамаса» в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. 5 августа армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики палестинской группировки Абеда аль-Зериеи, а 3 августа – о гибели командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.