Израиль сообщил о ликвидации одного из командиров «Хамаса»
Израильские военные ликвидировали одного из командиров боевого крыла радикальной палестинской группировки «Хамас» Валида ас-Суси. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
«Истребители ВВС атаковали и ликвидировали террориста Валида аль-Суси, активиста военного крыла "Хамаса" и начальника главного управления безопасности группировки на юге сектора Газа», – сказано в сообщении.
По данным военных, он отвечал за сбор разведданных для группировки и действовал против движений сопротивления «Хамасу» в анклаве.
9 августа Израиль ликвидировал старшего командира «Хамаса» в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. 5 августа армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики палестинской группировки Абеда аль-Зериеи, а 3 августа - о гибели командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.