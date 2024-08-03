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Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» на юге Ливана

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.

«Сегодня утром на юге Ливана ВВС ЦАХАЛ ликвидировали террориста Али Назиха Абеда Али, одного из главных террористов Южного фронта "Хезболлы"», – сказано в сообщении.

По данным израильской армии, Абед Али планировал и осуществлял различные террористические акции.

30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

На следующий день Израиль ударил по резиденции главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Хания прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом.

Иранские власти пообещали заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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