Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.
«Сегодня утром на юге Ливана ВВС ЦАХАЛ ликвидировали террориста Али Назиха Абеда Али, одного из главных террористов Южного фронта "Хезболлы"», – сказано в сообщении.
По данным израильской армии, Абед Али планировал и осуществлял различные террористические акции.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
На следующий день Израиль ударил по резиденции главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Хания прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В результате удара он погиб. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом.
Иранские власти пообещали заставить пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели Хании. По данным The New York Times, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.