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WSJ: Иран предупредил Израиль о «жестком и быстром» ответе на убийство Хании

Ведомости

Ответ Ирана после убийства главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании будет «жестким и быстрым», попытки различных стран остановить Тегеран от ответного удара по Израилю бессмысленны, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранского дипломата.

«Нет смысла. Израиль перешел все красные линии... Наш ответ будет быстрым и жестким», – сказал дипломат.

Арабские чиновники также заявили газете, что они передали предупреждения Ирану от имени Израиля и США о готовности начать войну, если ответ «Хезболлы» и Ирана будет слишком агрессивным.

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. После гибели главы политбюро движения в Тегеране заявили, что имеют право на ответ. Как писал NYT со ссылкой на иранских чиновников, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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