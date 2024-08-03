WSJ: Иран предупредил Израиль о «жестком и быстром» ответе на убийство Хании

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. После гибели главы политбюро движения в Тегеране заявили, что имеют право на ответ. Как писал NYT со ссылкой на иранских чиновников, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.