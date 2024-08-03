WSJ: Иран предупредил Израиль о «жестком и быстром» ответе на убийство Хании
Ответ Ирана после убийства главы политбюро палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании будет «жестким и быстрым», попытки различных стран остановить Тегеран от ответного удара по Израилю бессмысленны, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранского дипломата.
«Нет смысла. Израиль перешел все красные линии... Наш ответ будет быстрым и жестким», – сказал дипломат.
Арабские чиновники также заявили газете, что они передали предупреждения Ирану от имени Израиля и США о готовности начать войну, если ответ «Хезболлы» и Ирана будет слишком агрессивным.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. После гибели главы политбюро движения в Тегеране заявили, что имеют право на ответ. Как писал NYT со ссылкой на иранских чиновников, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.