В Катаре похоронили главу политбюро «Хамаса» Ханию

День траура объявлен в Турции и Пакистане. Тысячи людей также собрались в соборе Святой Софии в Стамбуле, чтобы принять участие в молитве. Там должен был присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но его визит отменили в последнюю минуту. Посольство Турции в Тель-Авиве приспустило флаг.