В Катаре похоронили главу политбюро «Хамаса» Ханию
В Катаре прошли похороны главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании, сообщает телекомпания Al Jazeera.
Тысячи людей собрались в мечети имама Мухаммеда бен Абдель Ваххаба в Дохе, чтобы принять участие в молитве перед похоронами Хании. На церемонии прощания присутствовали представители других палестинских фракций и члены руководства «Хамаса», включая Халеда Машаля – его называют наиболее вероятным преемником погибшего главы политбюро. Охрана семьи Хании была усилена по соображениям безопасности.
В церемонии прощания с Ханией также приняли участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, глава МИД Турции Хакан Фидан и другие высокопоставленные лица. Ханию похоронили на кладбище в Лусаиле – пригороде Дохи.
День траура объявлен в Турции и Пакистане. Тысячи людей также собрались в соборе Святой Софии в Стамбуле, чтобы принять участие в молитве. Там должен был присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но его визит отменили в последнюю минуту. Посольство Турции в Тель-Авиве приспустило флаг.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом.