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В Катаре похоронили главу политбюро «Хамаса» Ханию

Ведомости

В Катаре прошли похороны главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании, сообщает телекомпания Al Jazeera.

Тысячи людей собрались в мечети имама Мухаммеда бен Абдель Ваххаба в Дохе, чтобы принять участие в молитве перед похоронами Хании. На церемонии прощания присутствовали представители других палестинских фракций и члены руководства «Хамаса», включая Халеда Машаля – его называют наиболее вероятным преемником погибшего главы политбюро. Охрана семьи Хании была усилена по соображениям безопасности.

В церемонии прощания с Ханией также приняли участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, глава МИД Турции Хакан Фидан и другие высокопоставленные лица. Ханию похоронили на кладбище в Лусаиле – пригороде Дохи.

День траура объявлен в Турции и Пакистане. Тысячи людей также собрались в соборе Святой Софии в Стамбуле, чтобы принять участие в молитве. Там должен был присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но его визит отменили в последнюю минуту. Посольство Турции в Тель-Авиве приспустило флаг.

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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