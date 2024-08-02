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В МИД Израиля вызвали заместителя посла Турции

Ведомости

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац вызвал заместителя посла Турции в МИД, чтобы выразить ему протест. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Я поручил представителям министерства иностранных дел вызвать заместителя посла Турции в Израиле для объявления строгого выговора», – говорится в сообщении. Кац принял решение после того, как над посольством Турции в Тель-Авиве приспустили флаг в связи с гибелью главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании.

Кац подчеркнул, что Израиль «не потерпит траура по такому убийце, как Хания». Он посоветовал сотрудникам дипмиссии Турции отправиться скорбеть в свою страну вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, по утверждению главы МИДа, «поддерживает террористическую организацию "Хамас" и одобряет ее убийства и зверства».

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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