В МИД Израиля вызвали заместителя посла Турции
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац вызвал заместителя посла Турции в МИД, чтобы выразить ему протест. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в соцсети Х.
«Я поручил представителям министерства иностранных дел вызвать заместителя посла Турции в Израиле для объявления строгого выговора», – говорится в сообщении. Кац принял решение после того, как над посольством Турции в Тель-Авиве приспустили флаг в связи с гибелью главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании.
Кац подчеркнул, что Израиль «не потерпит траура по такому убийце, как Хания». Он посоветовал сотрудникам дипмиссии Турции отправиться скорбеть в свою страну вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, по утверждению главы МИДа, «поддерживает террористическую организацию "Хамас" и одобряет ее убийства и зверства».
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».