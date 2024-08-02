В Турции заблокировали Instagram
В Турции заблокировали доступ к социальной сети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) по решению совета по технологиям и коммуникациям. Об этом сообщает газета Birgun со ссылкой на ведомство.
Причины блокировки и ее продолжительность не уточняются. Издание предполагает, что решение приняли после того, как соцсеть заблокировала публикуемые соболезнования в связи со смертью главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Блокировку осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун. «Это очень явная попытка цензуры», – сказал он.
Телеканал CNBC-e уточняет, что решение совета по технологиям должны утвердить судебные инстанции в течение 24-48 часов. Источники канала сообщили, что окончательное решение суда ожидается 2 августа.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».