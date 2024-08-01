NYT: Хания мог погибнуть из-за взрыва спрятанной в здании бомбы
Глава политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания мог погибнуть из-за взрыва бомбы, которая была спрятана в здании. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
По словам семи официальных лиц, взрывное устройство тайно пронесли в гостевой дом в Тегеране, где остановился Хания. Она была спрятана примерно два месяца назад. Здание управляется и охраняется Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и является частью комплекса под названием Нешат. Издание сообщает, что комплекс располагается в престижном районе Тегерана, на севере города.
Как сообщают источники из КСИР, бомбу взорвали дистанционно. В результате взрыва погибли Хания и его телохранитель. В здании разбились окна и частично обрушилась стена. Каким образом бомбу спрятали в здании, – неясно, но чиновники в разговоре с изданием заявили, что планирование убийства заняло месяцы и потребовало тщательного наблюдения за комплексом.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».