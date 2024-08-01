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NYT: Хания мог погибнуть из-за взрыва спрятанной в здании бомбы

Ведомости

Глава политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания мог погибнуть из-за взрыва бомбы, которая была спрятана в здании. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.

По словам семи официальных лиц, взрывное устройство тайно пронесли в гостевой дом в Тегеране, где остановился Хания. Она была спрятана примерно два месяца назад. Здание управляется и охраняется Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и является частью комплекса под названием Нешат. Издание сообщает, что комплекс располагается в престижном районе Тегерана, на севере города.

Как сообщают источники из КСИР, бомбу взорвали дистанционно. В результате взрыва погибли Хания и его телохранитель. В здании разбились окна и частично обрушилась стена. Каким образом бомбу спрятали в здании, – неясно, но чиновники в разговоре с изданием заявили, что планирование убийства заняло месяцы и потребовало тщательного наблюдения за комплексом.

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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