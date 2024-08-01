Reuters: Иран встретится с союзниками для обсуждения ответных мер против Израиля
Высшие иранские чиновники встретятся с представителями союзников из Ливана, Ирака и Йемена, чтобы обсудить возможные ответные меры против Израиля после убийства лидера «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает Reuters о ссылкой на пять источников.
На встрече в Тегеране будут присутствовать представители палестинских союзников Ирана – «Хамаса» и «Исламского джихада», а также йеменских хуситов, ливанской «Хезболлы» и иракских групп сопротивления.
«Иран и члены сопротивления проведут тщательную оценку после встречи в Тегеране, чтобы найти лучший и наиболее эффективный способ нанесения ответного удара», – сказал высокопоставленный иранский чиновник, непосредственно знакомый с ходом встречи.
По словам другого иранского чиновника, на встрече будут присутствовать аятолла Али Хаменеи и высокопоставленные члены элитной иранской Революционной гвардии.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью главы политбюро движения объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных движению хуситов «Ансар Аллах».