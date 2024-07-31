NYT: Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании

Ряд стран осудили атаку, которая привела к гибели главы политбюро «Хамаса», в том числе и Россия. МИД РФ призвал стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут спровоцировать крупномасштабную конфронтацию. Траур в связи с гибелью Хании объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Ханию похоронят 2 августа в Катаре – городе Лусаил.