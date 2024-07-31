NYT: Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.
Неназванные собеседники издания сообщили, что Хаменеи отдал соответствующий приказ на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое прошло утром 31 июля. Среди источников газеты – два члена Корпуса стражей исламской революции, которые предпочли остаться анонимными.
Хания погиб 31 июля в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство главы политбюро на Израиль, назвав случившееся терактом. Пезешкиан пообещал ответить на убийство Хании. Над мечетью в иранском городе Кум установили красный флаг – символ меcти.
Ряд стран осудили атаку, которая привела к гибели главы политбюро «Хамаса», в том числе и Россия. МИД РФ призвал стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут спровоцировать крупномасштабную конфронтацию. Траур в связи с гибелью Хании объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Ханию похоронят 2 августа в Катаре – городе Лусаил.