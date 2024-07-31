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В ООН заявили о риске эскалации после атаки Израиля по Бейруту и убийства Хании

Ведомости

Атаки Израиля по Бейруту и убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании представляют опасную эскалацию, заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь полагает, что атаки, которые мы наблюдали на юге Бейрута и в Тегеране, представляют собой опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на установление режима прекращения огня в Газе», – сказал он (цитата по ТАСС).

30 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту, столице Ливана. Целью ЦАХАЛ был один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» – Фуад Шукер. Предполагается, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

31 июля тело Шукера обнаружили под завалами в Бейруте, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в службе безопасности. До этого представители «Хезболлы» подтвердили, что Шукер находился в здании, которое подверглось атаке Израиля. Шукер также известен как Хадж Мохсин. За его голову в США назначена награда $5 млн – он якобы причастен ко взрыву казарм американской морской пехоты в Бейруте в 1983 г.

31 июля в Тегеране погиб Хания, он прибыл туда для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью Хании объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Его похоронят 2 августа в Катаре – городе Лусаил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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