В ООН заявили о риске эскалации после атаки Израиля по Бейруту и убийства Хании
Атаки Израиля по Бейруту и убийство главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании представляют опасную эскалацию, заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь полагает, что атаки, которые мы наблюдали на юге Бейрута и в Тегеране, представляют собой опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на установление режима прекращения огня в Газе», – сказал он (цитата по ТАСС).
30 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Бейруту, столице Ливана. Целью ЦАХАЛ был один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» – Фуад Шукер. Предполагается, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
31 июля тело Шукера обнаружили под завалами в Бейруте, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в службе безопасности. До этого представители «Хезболлы» подтвердили, что Шукер находился в здании, которое подверглось атаке Израиля. Шукер также известен как Хадж Мохсин. За его голову в США назначена награда $5 млн – он якобы причастен ко взрыву казарм американской морской пехоты в Бейруте в 1983 г.
31 июля в Тегеране погиб Хания, он прибыл туда для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью Хании объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Его похоронят 2 августа в Катаре – городе Лусаил.