В ООН заявили о риске эскалации после атаки Израиля по Бейруту и убийства Хании

31 июля тело Шукера обнаружили под завалами в Бейруте, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в службе безопасности. До этого представители «Хезболлы» подтвердили, что Шукер находился в здании, которое подверглось атаке Израиля. Шукер также известен как Хадж Мохсин. За его голову в США назначена награда $5 млн – он якобы причастен ко взрыву казарм американской морской пехоты в Бейруте в 1983 г.