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Al Jadeed: из-за атаки Израиля на Бейрут погибли два человека и 65 ранены

Ведомости

В результате израильской атаки на южный пригород Бейрута погибли два человека и 65 ранены. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.

Ранее 30 июля пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что нанесла «точечный удар» по столице Ливана. Его целью назывался один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла», якобы ответственный за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

Вечером 30 июля «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного источника в «Хезболле» сообщило, что ЦАХАЛ пытался убить Фуада Шукера, но эта попытка оказалась провальной. The Guardian пишет, что Шукер также известен как Хадж Мохсин. По данным издания, за его голову в США назначена награда $5 млн из-за того, что он якобы причастен ко взрыву казарм американской морской пехоты в Бейруте в 1983 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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