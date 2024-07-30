Al Jadeed: из-за атаки Израиля на Бейрут погибли два человека и 65 ранены

Вечером 30 июля «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного источника в «Хезболле» сообщило, что ЦАХАЛ пытался убить Фуада Шукера, но эта попытка оказалась провальной. The Guardian пишет, что Шукер также известен как Хадж Мохсин. По данным издания, за его голову в США назначена награда $5 млн из-за того, что он якобы причастен ко взрыву казарм американской морской пехоты в Бейруте в 1983 г.