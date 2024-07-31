Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за смерти Хании
Иран запросил экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с убийством главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Это следует из письма, направленного председателю Совбеза.
«Иран призывает Совет Безопасности ООН <...> провести экстренное заседание для того, чтобы дать ответ на израильскую агрессию и террористические атаки, совершенные в Иране и [Ближневосточном] регионе», – говорится в письме (цитата по ТАСС). Иран, в частности, призвал осудить акты агрессии и атаки Израиля на суверенитет и территориальную целостность Ливана и Сирии.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что экстренное заседание пройдет 31 июля в 23:00 мск. Запрос Ирана поддержали Россия, Китай и Алжир.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Он прибыл туда для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью Хании объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Его похоронят в катарском городе Лусаил 2 августа.
30 июля армия обороны Израиля нанесла «точечный удар» по Бейруту, столице Ливана. Целью ЦАХАЛа был один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» – Фуад Шукер. Предполагается, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. В ответ на удар Израиля «Хезболла» запустила беспилотники-камикадзе в сторону Верхней и Западной Галилеи.