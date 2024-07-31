Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за смерти Хании

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Он прибыл туда для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью Хании объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Его похоронят в катарском городе Лусаил 2 августа.