СМИ: «Хезболла» запустила по Израилю беспилотники в ответ на удар по Бейруту

Ранее 30 июля пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла «точечный удар» по столице Ливана. Его целью назывался один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла», якобы ответственный за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. По данным «РИА Новости», ЦАХАЛ пытался убить Фуада Шукера.