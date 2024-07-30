СМИ: «Хезболла» запустила по Израилю беспилотники в ответ на удар по Бейруту
Шиитская милиция «Хезболла» в ответ на израильский удар по ее штабу на южной окраине Бейрута запустила беспилотники в сторону еврейского государства. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в руководстве организации.
Речь идет о нескольких звеньях беспилотников-камикадзе, отправленных в сторону Верхней и Западной Галилеи.
Ранее 30 июля пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла «точечный удар» по столице Ливана. Его целью назывался один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла», якобы ответственный за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. По данным «РИА Новости», ЦАХАЛ пытался убить Фуада Шукера.
Ливанское агентство NNA со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны сообщило, что число пострадавших при ударе Израиля по пригороду Бейрута достигло 68 человек.