Израиль нанес «точечный удар» по Бейруту

27 июля издание The Jerusalem Post сообщило, что на деревню Мадждаль-Шамс в контролируемых Израилем Голанских высотах упала ракета. В результате удара погибли 12 человек, в том числе дети и подростки, десятки были ранены. Произошедшее усилило вероятность начала полномасштабной войны между еврейским государством, ливанским движением «Хезболла» и Ливаном в целом, заявлял министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.