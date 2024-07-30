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Израиль нанес «точечный удар» по Бейруту

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла «точечный удар», целью которого был один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла», якобы ответственный за обстрел друзской деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла точечный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и гибель еще большого числа израильских гражданских лиц», – говорится в сообщении.

27 июля издание The Jerusalem Post сообщило, что на деревню Мадждаль-Шамс в контролируемых Израилем Голанских высотах упала ракета. В результате удара погибли 12 человек, в том числе дети и подростки, десятки были ранены. Произошедшее усилило вероятность начала полномасштабной войны между еврейским государством, ливанским движением «Хезболла» и Ливаном в целом, заявлял министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

В самой «Хезболле» опровергли причастность к атаке, заявив, что на деревню упала израильская противоракета, запущенная системой ПРО «Железный купол». Официальное правительство Ливана осудило удар по гражданским лицам и призвало все стороны к прекращению огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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