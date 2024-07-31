МИД Ирана назвал правительство США соучастником убийства Хании
Правительство США является сторонником и соучастником убийства главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании, говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел Ирана.
«МИД Ирана подчеркивает ответственность правительства США как соучастника и сторонника Израиля в совершении этого гнусного террористического акта», – говорится в сообщении. Иран также решительно осудил действия Израиля, которые привели к убийству Хании.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Иран имеет право отреагировать на агрессию. В сообщении подчеркивается, что убийство Хании является грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН. Отмечается, что оно также серьезно угрожает международному миру и безопасности.
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Он прибыл туда для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Траур в связи с гибелью Хании объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Его похоронят в катарском городе Лусаил 2 августа.