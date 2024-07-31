Исмаил Хания будет похоронен 2 августа в Катаре

Исмаил Хания родился 29 января 1963 г. в лагере палестинских беженцев аль-Шати в секторе Газа. Окончил Исламский университет по специальности «литература». В 1989 г. был арестован и после трех лет заключения был выслан в Ливан. В 1990 г. вернулся в Газу и стал деканом Исламского университета Газы. В 1997 г. Хания стал секретарем одного из основателей «Хамаса» Ахмеда Ясина. С 2006 по 2007 г. занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации. В 2018 г. госдеп США признал его террористом.