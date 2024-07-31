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Исмаил Хания будет похоронен 2 августа в Катаре

Ведомости

Глава политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания, погибший в результате атаки на его резиденцию в Тегеране, будет похоронен в катарском городе Лусаил. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Церемония прощания с Ханией начнется 1 августа в Тегеране. В этот же день тело погибшего главы политбюро перевезут в Доху. Отмечается, что траурные мероприятия пройдут с участием населения и фракций, а также арабских и исламских лидеров. После пятничной молитвы в столице Катара Ханию 2 августа похоронят на кладбище в Лусаиле.

Глава политбюро погиб 31 июля в результате удара по его тегеранской резиденции, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. «Хамас» также пообещал противнику серьезные последствия.

Исмаил Хания родился 29 января 1963 г. в лагере палестинских беженцев аль-Шати в секторе Газа. Окончил Исламский университет по специальности «литература». В 1989 г. был арестован и после трех лет заключения был выслан в Ливан. В 1990 г. вернулся в Газу и стал деканом Исламского университета Газы. В 1997 г. Хания стал секретарем одного из основателей «Хамаса» Ахмеда Ясина. С 2006 по 2007 г. занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации. В 2018 г. госдеп США признал его террористом.

Траур в связи с гибелью Хании объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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