Исмаил Хания будет похоронен 2 августа в Катаре
Глава политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаил Хания, погибший в результате атаки на его резиденцию в Тегеране, будет похоронен в катарском городе Лусаил. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.
Церемония прощания с Ханией начнется 1 августа в Тегеране. В этот же день тело погибшего главы политбюро перевезут в Доху. Отмечается, что траурные мероприятия пройдут с участием населения и фракций, а также арабских и исламских лидеров. После пятничной молитвы в столице Катара Ханию 2 августа похоронят на кладбище в Лусаиле.
Глава политбюро погиб 31 июля в результате удара по его тегеранской резиденции, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. «Хамас» также пообещал противнику серьезные последствия.
Исмаил Хания родился 29 января 1963 г. в лагере палестинских беженцев аль-Шати в секторе Газа. Окончил Исламский университет по специальности «литература». В 1989 г. был арестован и после трех лет заключения был выслан в Ливан. В 1990 г. вернулся в Газу и стал деканом Исламского университета Газы. В 1997 г. Хания стал секретарем одного из основателей «Хамаса» Ахмеда Ясина. С 2006 по 2007 г. занимал пост премьер-министра Палестинской национальной администрации. В 2018 г. госдеп США признал его террористом.
Траур в связи с гибелью Хании объявлен в Иране, Палестине и на йеменских территориях, подконтрольных мятежному движению хуситов «Ансар Аллах».