Президент Ирана Пезешкиан пообещал отомстить за смерть Хании
Иран заставит причастных к убийству главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании пожалеть о своем «трусливом поступке», заявил президент республики Масуд Пезешкиан в соцсети X.
Он подчеркнул, что связь между народами Ирана и Палестины станет еще сильнее, как и «путь сопротивления и защиты угнетенных».
«Сегодня дорогой Иран оплакивает <…> отважного лидера палестинского сопротивления <...> Исмаила Ханию. <…> Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность и заставит захватчиков-террористов пожалеть о своем трусливом поступке», – написал Пезешкиан, назвав Ханию мучеником.
Агентство Mehr сообщает, что над мечетью в иранском городе Кум установлен красный флаг – символ меcти.
31 июля Хания погиб в результате удара по его тегеранской резиденции, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации Пезешкиана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. «Хамас» также пообещал противнику серьезные последствия. Церемония прощания с Ханией начнется 1 августа в Тегеране, а 2 августа его похоронят на кладбище в Лусаиле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает атаку, которая привела к гибели главы политбюро «Хамаса». По мнению замглавы МИД РФ Михаила Богданова, гибель Хании является неприемлемым политическим убийством и грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
В официальном заявлении МИД РФ обратил внимание, что атака была осуществлена в период пребывания Хании на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению. В МИДе призвали стороны к сдержанности и отказу от шагов, «которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности» и спровоцировать крупномасштабную конфронтацию.