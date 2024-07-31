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Президент Ирана Пезешкиан пообещал отомстить за смерть Хании

Ведомости

Иран заставит причастных к убийству главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании пожалеть о своем «трусливом поступке», заявил президент республики Масуд Пезешкиан в соцсети X.

Он подчеркнул, что связь между народами Ирана и Палестины станет еще сильнее, как и «путь сопротивления и защиты угнетенных».

«Сегодня дорогой Иран оплакивает <…> отважного лидера палестинского сопротивления <...> Исмаила Ханию. <…> Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность и заставит захватчиков-террористов пожалеть о своем трусливом поступке», – написал Пезешкиан, назвав Ханию мучеником.

Агентство Mehr сообщает, что над мечетью в иранском городе Кум установлен красный флаг – символ меcти.

31 июля Хания погиб в результате удара по его тегеранской резиденции, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации Пезешкиана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. «Хамас» также пообещал противнику серьезные последствия. Церемония прощания с Ханией начнется 1 августа в Тегеране, а 2 августа его похоронят на кладбище в Лусаиле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает атаку, которая привела к гибели главы политбюро «Хамаса». По мнению замглавы МИД РФ Михаила Богданова, гибель Хании является неприемлемым политическим убийством и грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

В официальном заявлении МИД РФ обратил внимание, что атака была осуществлена в период пребывания Хании на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению. В МИДе призвали стороны к сдержанности и отказу от шагов, «которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности» и спровоцировать крупномасштабную конфронтацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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