Президент Ирана Пезешкиан пообещал отомстить за смерть Хании

31 июля Хания погиб в результате удара по его тегеранской резиденции, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации Пезешкиана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. «Хамас» также пообещал противнику серьезные последствия. Церемония прощания с Ханией начнется 1 августа в Тегеране, а 2 августа его похоронят на кладбище в Лусаиле.