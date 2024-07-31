Кремль осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро «Хамаса»Такие действия направлены против попыток установления мира в регионе, считают власти РФ
Москва осуждает атаку, которая привела к гибели главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании. Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе и, более того, могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию», – сказал Песков.
Глава политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Хания погиб в результате атаки на его резиденцию в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В утренней атаке движение обвинило Израиль.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что гибель главы политбюро «Хамаса» является неприемлемым политическим убийством и грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
В официальном заявлении МИД РФ говорится, что Москва решительно осуждает убийство Хании. В ведомстве обратили внимание, что эта атака была осуществлена в период пребывания Хании на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению. В МИДе призвали стороны к сдержанности и отказу от шагов, «которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности» и спровоцировать крупномасштабную конфронтацию.