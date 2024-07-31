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Кремль осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро «Хамаса»

Такие действия направлены против попыток установления мира в регионе, считают власти РФ
Ведомости

Москва осуждает атаку, которая привела к гибели главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании. Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе и, более того, могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию», – сказал Песков.

Глава политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Хания погиб в результате атаки на его резиденцию в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В утренней атаке движение обвинило Израиль.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что гибель главы политбюро «Хамаса» является неприемлемым политическим убийством и грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

В официальном заявлении МИД РФ говорится, что Москва решительно осуждает убийство Хании. В ведомстве обратили внимание, что эта атака была осуществлена в период пребывания Хании на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению. В МИДе призвали стороны к сдержанности и отказу от шагов, «которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности» и спровоцировать крупномасштабную конфронтацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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