Кремль осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро «Хамаса»

В официальном заявлении МИД РФ говорится, что Москва решительно осуждает убийство Хании. В ведомстве обратили внимание, что эта атака была осуществлена в период пребывания Хании на территории Ирана, где он находился по официальному приглашению. В МИДе призвали стороны к сдержанности и отказу от шагов, «которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности» и спровоцировать крупномасштабную конфронтацию.