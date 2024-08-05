Армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики «Хамаса» Абеда аль-Зериеи
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала информацию о ликвидации министра экономики «Хамаса» Абеда аль-Зериеи.
«Вчера [4 августа] по указанию разведки ЦАХАЛ ликвидировал Абеда аль-Зериеи, террориста из производственного отдела военного крыла "Хамаса", который также занимал пост министра экономики "Хамаса" в секторе Газа», – говорится в сообщении.
Было отмечено, что Аль-Зериеи играл значимую роль в руководстве усилиями «Хамаса» «по захвату контроля над гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газа, и в управлении рынками, контролируемыми «Хамасом». Он также был ответственным за распределение топлива, газа и средств, «предназначенных для террористических целей».
30 июля Израиль атаковал Бейрут, что привело к гибели одного из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.
Спустя день Израиль ударил по резиденции главы политбюро группировки «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране. Хания, который прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, погиб. Движение «Хамас» возложило ответственность за убийство на Израиль и назвало случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».
Госсекретарь США Тони Блинкен предупредил глав МИД «Группы семи» (G7), что атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа, сообщало Axios со ссылкой на три источника. По данным издания, Блинкен созвал конференцию с целью координации с союзниками для оказания дипломатического давления на Иран и «Хезболлу», чтобы свести к минимуму их ответ на гибель Хании.
В этот же день Ynet со ссылкой на источник писало о возможном превентивном ударе со стороны Израиля для сдерживания Ирана, если разведка представит доказательства подготовки Тегерана к нападению.