Блинкен предупредил G7 об атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа

31 июля Хания погиб в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» назвала случившееся терактом, ответственность за который возложила на Израиль. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».