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Блинкен предупредил G7 об атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа

Ведомости

Атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа, заявил госсекретарь США Тони Блинкен министрам иностранных дел «Группы семи» (G7) в ходе телефонной конференции. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника.

По данным издания, Блинкен созвал конференцию, чтобы скоординироваться с союзниками для оказания дипломатического давления на Иран и «Хезболлу», чтобы свести к минимуму их ответ на гибель главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании. Госсекретарь подчеркнул, что ограничение последствий их ударов – «лучший шанс предотвратить тотальную войну».

При этом США не знают, какую именно форму примет ответный удар. Точные сроки атак также неизвестны, но они могут начаться в ближайшие 24-48 часов, сообщил госсекретарь.

Он также заявил, что американские власти прилагают усилия, «чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и «Хезболлы», а затем сдержать ответ Израиля». Собеседники издания добавили, что, по словам Блинкена, наращивание сил США в регионе было исключительно в оборонительных целях.

4 августа сообщалось, что США намерены привлечь силы союзников для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана. По мнению американских чиновников, предполагаемый удар произойдет по той же схеме, что и апрельское нападение. Но потенциально атака может стать более масштабной, в том числе ожидается участие ливанской группировки «Хезболла».

5 августа Ynet со ссылкой на источник писало, что Израиль может нанести превентивный удар для сдерживания Ирана, если разведка представит доказательства подготовки Тегерана к нападению. Было отмечено, что вариант превентивного удара находится на рассмотрении, но точное решение еще не принято.

31 июля Хания погиб в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» назвала случившееся терактом, ответственность за который возложила на Израиль. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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