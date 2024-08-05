Блинкен предупредил G7 об атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль 5 августа
Атака Ирана и ливанской группировки «Хезболла» на Израиль может начаться уже 5 августа, заявил госсекретарь США Тони Блинкен министрам иностранных дел «Группы семи» (G7) в ходе телефонной конференции. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника.
По данным издания, Блинкен созвал конференцию, чтобы скоординироваться с союзниками для оказания дипломатического давления на Иран и «Хезболлу», чтобы свести к минимуму их ответ на гибель главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании. Госсекретарь подчеркнул, что ограничение последствий их ударов – «лучший шанс предотвратить тотальную войну».
При этом США не знают, какую именно форму примет ответный удар. Точные сроки атак также неизвестны, но они могут начаться в ближайшие 24-48 часов, сообщил госсекретарь.
Он также заявил, что американские власти прилагают усилия, «чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и «Хезболлы», а затем сдержать ответ Израиля». Собеседники издания добавили, что, по словам Блинкена, наращивание сил США в регионе было исключительно в оборонительных целях.
4 августа сообщалось, что США намерены привлечь силы союзников для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана. По мнению американских чиновников, предполагаемый удар произойдет по той же схеме, что и апрельское нападение. Но потенциально атака может стать более масштабной, в том числе ожидается участие ливанской группировки «Хезболла».
5 августа Ynet со ссылкой на источник писало, что Израиль может нанести превентивный удар для сдерживания Ирана, если разведка представит доказательства подготовки Тегерана к нападению. Было отмечено, что вариант превентивного удара находится на рассмотрении, но точное решение еще не принято.
31 июля Хания погиб в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» назвала случившееся терактом, ответственность за который возложила на Израиль. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».