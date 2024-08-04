США привлекут силы союзников для коллективной защиты Израиля от атаки Ирана

Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».