США привлекут силы союзников для коллективной защиты Израиля от атаки Ирана
США привлекут силы союзников для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщил CNN первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«Мы готовимся к любой возможности, так же как мы готовились к 13 апреля, когда Иран напал на Израиль, и Соединенные Штаты и коалиция наших партнеров и союзников работали с Израилем, чтобы отразить это нападение», – уточнил Файнер.
4 августа Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран в ответ на гибель главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании может ударить по Израилю 5 августа.
Американские чиновники считают, что предполагаемый удар Ирана произойдет по той же схеме, что и апрельское нападение. Но потенциально атака может стать более масштабной, в том числе ожидается участие ливанской группировки «Хезболла».
Хания погиб 31 июля в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Группировка «Хамас» возложила ответственность за убийство на Израиль и назвала случившееся терактом. Иран пообещал отомстить за смерть Хании «в соответствующее время и в соответствующем месте».